Retrovista bei Oberrauch Zitt

Die Designer, Handwerker und ihre Produkte bei RETROVISTA #2:

Mit RETROVISTA #2 knüpft Oberrauch Zitt, internationaler Multi-Brand-Laden, an die erfolgreich lancierte Kollektion von vor zwei Jahren an.„Riviera Dolomiti“ greift dabei die Idee eines Picknicks am Bergsee auf und verwendet in der neuen Kollektion luftige Materialien wie Baumwolle, Leinen und Seide. Diese bereichern die laufende Kollektion, wo Wolle und Loden, die traditionellen Materialien für die kalte Jahreszeit, den Ton angeben. Die Interpretation von überlieferten Schnitten und Mustern zieht sich wie ein roter Faden durch RETROVISTA.Kuratiert von der Südtiroler Designerin Sylvia Pichler, alias Zilla, macht Oberrauch Zitt diese spezielle Südtiroler Kollektion möglich. Tradition und Innovation gepaart mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit ist jene Mischung, für die sich auch Heiner Oberrauch begeistert. Dafür stöberte Sylvia Pichler in Archiven und Museen, spürte Brauchtum und traditionelles Handwerk in Südtirol auf und arbeitete mit einheimischen Designern und Handwerkern zusammen: „Wir möchten zeigen, dass das ursprüngliche Südtiroler Alltagsgewand und die Festtagstracht in moderner und minimaler Interpretation auch durchaus heute tragbar und absolut mondän und avantgardistisch sind“, ist sie überzeugt. Geschäftsführerin Barbara Prieth freut sich über das Ergebnis der kreativen Zusammenarbeit: „Es geht darum, die Essenz der überlieferten kulturellen Artefakte in die Gegenwart zu transportieren und sie im neuen Kontext sinngemäß zu positionieren.“Von, Produktdesignerin in Bozen unter ihrem Label Zilla, gibt es bei RETROVISTA in Zusammenarbeit mit der Schneiderin Christina Moelgg von Oberrauch Zitt die typische Südtiroler Pfoat als langen Baumwoll-Kaftan, der an das Muster der Sarner Werktagstracht erinnert. Die traditionelle Loden-Joppe leuchtet in kühlem Marine-Blau und das dramatische Trachtenkleid ist aus fließender Rohseide geschneidert. Bestickte Rucksäcke von Zilla machen den Look für das Picknick am Bergsee komplett.aus Salurn sind nicht nur die jüngsten, sondern auch die letzten Lederhosennäher Südtirols. Sie interpretieren nach Entwürfen von Sylvia Pichler die Lederhose im Look einer Sporthose aus den 70er Jahren, Hut-Designer in Florenz für das Label Reinhard Plank, kombiniert in seiner Baseballmütze den traditionellen blauen Schurzstoff mit Stroh.flechtet nach alter Handwerkskunst einzigartige Körbe aus heimischen Weidenzweigen, tragbar und alltagstauglich.Von, dem Eva Gamper Social Project, gibt es gehäkelte Bikinis in feinster Schurwolle., Handweber aus Niederdorf, webt Picknick-Decken und Badetücher aus 100 % naturbelassenem, pestizidfreiem Leinen aus Italien und gießt extra-lange Stabkerzen aus lokalem Bienenwachs. Vongibt es bestickte Kissen, die im Rahmen eines Design-Projektes von Martina Drechsel in der psychiatrischen Textilwerkstatt des Haus Basaglia in Meran unter Verwendung von hochwertigen,wiederverwerteten Materialien hergestellt werden., Künstler aus Gargazon, interpretiert für RETROVISTA die klassische Mokka-Kaffeemaschine als Tischlampe und verarbeitet altes Apfelholz zu schönen Schneidebrettern.Vongibt es handgeschöpfte Seifen aus Olivenöl, welche mit Filz aus reiner Schafwolle umhüllt, für den Peeling-Effekt beim Waschen sorgen.aus Naturns lässt nostalgische Urlaubsmotive auf Postkarten wieder aufleben; für „Riviera Dolomiti“ gestaltete sie eine Special Edition.aus Meran bereichert RETROVISTA mit feinster Edelschokolade, die er in seiner Manufaktur selbstherstellt und verpackt.ist ein pestizidfreies Blumenprojekt aus dem Villnösstal von Verena Oberrauch, die handgefertigte Haarreifen aus Trockenblumen exklusiv für RETROVISTA herstellt und Südtiroler Blumensträuße präsentiert.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.