Revolutionäres Rodel-Bremssystem international ausgezeichnet

Das Bremssystem als klares Sicherheitsplus hat die Fachleute auf der weltweit größten Sport-Fachmesse eindeutig überzeugt. - Foto: © Bachmann Rodel

Strahlende Sonne, blauer Himmel und weiße Winterlandschaften. Die Zeit für Wintersport ist wieder da und Südtirol gilt als Paradies für die Freunde der schnellen Kufen. Um den Spaßfaktor für die ganze Familie zu garantieren, sollte aber auch die Sicherheit an oberster Stelle stehen. Der Rittner Rodelhersteller Bachmann hat daher ein innovatives Lenk- und Bremssystem für Rodeln entwickelt, mit dem auch Kinder oder weniger geübte Rodelfreunde sicher ins Tal kommen.Für sein ausgeklügeltes Bremssystem, das Brake-Steer-System wurde das Rittner Unternehmen bei der diesjährigen ISPO in München mit dem begehrten ISPO-Innovations-Award ausgezeichnet.Die Fachjury sah in dem Bachmann-Bremssystem einen technologischen Meilenstein für die Wintersport- und Rodelwelt. „Die Bremshebel ermöglichen eine bessere Kontrolle der Geschwindigkeit und erleichtern das Lenken und Bremsen. Auch bei Unebenheiten und eisigem Untergrund sorgen sie für mehr Sicherheit und weniger Unfällen auf den Rodelpisten“, so die Experten. Die Bachmann Rodel überzeuge zudem auch durch die ausgezeichnete Qualität und die einfache, ergonomische und intuitive Bedienung des Systems. Man muss einfach am Steuerseil ziehen und die Krallen greifen in Schnee und Eis, wobei der Schnee nicht nach hinten rausspritzt und damit auch nicht in die Augen des nachkommenden Rodlers.Der ISPO-Award ist einer der renommiertesten Preise der Sportbranche und gilt als Qualitätssiegel nicht nur für die Sportindustrie und die Medien, sondern vor allem für die Outdoor-begeisterten Kunden.Passend zu der internationalen Auszeichnung startet Bachmann gemeinsam mit First Avenue zum Saisonstart am 6. Dezember auch eine gemeinsame Aktion, wo der sichere Rodelspaß mit tollen Gewinnchancen gleich noch mehr Spaß macht. Vom 6. Dezember bis zum 10. Januar haben alle Rodelfreunde die Gelegenheit, auf suedtirol.live online für ihre „coolste Rodelbahn Südtirols“ abzustimmen. Unter allen Teilnehmern werden 5 Gutscheine verlost und der glückliche Gewinner darf sich über den Hauptgewinn – nämlich eine Bachmann-Rodel - freuen.Eine flotte Rodel macht sich natürlich auch als tolles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum und zaubert garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht. So können alle Modelle – mit oder ohne Bremssystem versandkostenfrei direkt auf der Bachmann-Website bestellt werden. Damit ist jetzt schon ein unvergessliches Rodelabenteuer für die ganze Familie gesichert.Eine gute Gelegenheit, das neue Bremssystem kennenzulernen bietet sich auch bei einer Besichtigung der Bachmann-Betriebsstätte in Klobenstein - auf Wunsch auch mit persönlicher Führung. Zum Testen gibt es die Rodeln auch bei den besten Ski- und Rodelverleihen, oder im heimischen Fachhandel, zum Beispiel bei Sportler Also nichts wie auf zum sicheren Rodelspaß, als stressfreie und preiswerte Alternative zum Skifahren oder Snowboarden und unvergessliches Wintererlebnis.