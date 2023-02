Richtfest: ein weiterer Meilenstein in der Alpewa Geschichte

Foto: © Stefanie Andolfato

Die Feier begann mit einer kurzen Führung durch das neue Gebäude, bei der die Mitarbeiter einen Einblick in die neuebekamen. Anschließend gab es ein leckeres Buffet und Getränke. Als Höhepunkt dergab es eine Ansprache von, dem CEO von Alpewa , der sich beim gesamten Team für den Beitrag zum Erfolg des Unternehmens bedankte. Das Unternehmen hat in den letztenintensiv in die Erweiterung und Modernisierung seiner Produktionsstätten investiert und plant ineine noch größere Auswahl anfür dieanzubieten.Weiter ging es mit der Geburtstagsfeier von Senior Walter Niederfriniger, dem für seine jahrzehntelange Hingabe und Engagement gedankt wurde. Solche Ereignisse tragen dazu bei, das Team zusammenzuschweißen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, es war ein unvergesslicher Tag, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.