Ridnaun: Gassenloge feiert Eröffnung

Was die Gäste im Gassenhof in Ridnaun erwartet? Ein Perspektivenwechsel in den 30 traumhaften Zimmern und Suiten, kulinarische Sternenstunden im neuen Restaurant, unendlicher Badegenuss im Infinity-Pool und im stilvollen Logen-Spa Wellness, die unter die Haut geht.





Von der neuen Gassenloge können sich die Besucher ab dem 9. Dezember ein Bild machen. Bereits am Sonntag findet eine Eröffnungsfeier für geladene Gäste statt.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

som