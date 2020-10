„Robin Hood“ für die ganze Familie

England im Jahr 1192. Der gute König Richard befindet sich außer Landes, sein Bruder John ist ein herzloser Tyrann. Besonders schlimm ist es in der Gegend von Nottingham. Dort treibt der Sheriff die Steuern vor allem bei jenen ein, die ohnehin kaum zu essen haben. Die Lage für die Menschen wäre hoffnungslos, gäbe es nicht Robin Hood. Ihm gelingt es immer wieder, den Sheriff zu überlisten und dem Volk zu helfen. Mit Pfeil und Bogen ist er unschlagbar, mit listigen Verkleidungen narrt er die Unterdrücker, und mit guter Laune sorgt er dafür, dass die Hoffnung auf die Rückkehr König Richards weiterlebt. Kein Wunder, dass der Sheriff alles tut, um ihn zu fassen. Da lernt Robin Hood Marian kennen und verliebt sich in sie. Doch ist es klug, ihr zu verraten, wer er ist? Schließlich ist sie die Cousine des Königs und ihr Erscheinen vielleicht ein Trick des Sheriffs. Beim Preisschießen wird Robin Hood erkannt und gefangen genommen. Der Sheriff triumphiert. Werden all die Menschen, für die Robin gekämpft hat, nun für ihn kämpfen?Ein unterhaltsames, musikalisches Gastspiel voller Abenteuer für die ganze Familie.Termin:Eintritt Kinder: 5 €; Eintritt Erwachsene: 10 €Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter Tel. 0471 313800; www.kulturinstitut.org Unterstützt werden die Gastspiele von Raiffeisen, subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.

