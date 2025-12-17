<b>Anstoßen, genießen, mitfeiern<\/b> – mit BombardiNO und Hüttengaudi präsentiert Roner zwei neue alkoholfreie Alternativen zu beliebten Winterklassikern: beide Neuheiten stehen für authentischen Wintergenuss – ohne Alkohol und ohne Kompromisse im Geschmack.<BR \/><BR \/>Nach fast acht Jahrzehnten, in denen Roner die Kunst der Destillation perfektioniert hat, ist dieser Schritt bewusst gewählt. „Wir begeben uns mit unseren alkoholfreien Produkten auf neues Terrain – jedoch mit dem gleichen Qualitätsanspruch, der Roner als meist prämierte Brennerei Italiens seit jeher auszeichnet“, betont Geschäftsführerin <b>Karin Roner<\/b>. <BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="DNRfWsLS"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>BombardiNO – der alkoholfreie Bombardino<\/b><BR \/><BR \/>Mit BombardiNO interpretiert Roner einen der beliebtesten Winterklassiker neu. Seine goldgelbe Farbe, der cremige, vollmundige Charakter und eine feine Vanillenote sorgen für vertraute Genussmomente. Am Gaumen entfaltet sich eine sanfte, angenehme Wärme – weich, rund und harmonisch. <BR \/><BR \/>Warm serviert und mit einer fluffigen Haube frischer Schlagsahne veredelt, wird BombardiNO zur sinnlichen Umarmung im Glas. „Unsere alkoholfreien Kreationen entstehen mit derselben Leidenschaft und handwerklichen Meisterschaft wie unsere klassischen Produkte“, erklärt Karin Roner. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt, dass Genuss, Geselligkeit und Geschmack auch ohne Alkohol voll erlebbar sind.“<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="t1XTO9Ad"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Hüttengaudi – der alkoholfreie Punch<\/b><BR \/><BR \/>Hüttengaudi erinnert an den berühmten Jagertee und begeistert mit intensiven Kräuter- und Zitrusnoten, abgerundet durch feine Gewürznuancen von Nelken und Zimt. Sein ausgewogenes Spiel aus herben und süß-fruchtigen Aromen macht ihn zum idealen Begleiter für kalte Wintertage.<BR \/>Serviert mit zwei Teilen Wasser und einem Teil Hüttengaudi, heiß genossen und verfeinert mit einer Orangenscheibe, entfaltet sich der volle Hüttenzauber.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72727860_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Tradition trifft Zeitgeist<\/b><BR \/><BR \/>Mit BombardiNO und Hüttengaudi reagiert Roner auf veränderte Konsumgewohnheiten und den Wunsch nach bewusstem Genuss. Dabei folgt das Unternehmen konsequent seiner Philosophie: Sich verändern und dabei sich selbst treu bleiben. <BR \/>„Alkoholfrei bedeutet für uns nicht Verzicht, sondern neue Möglichkeiten“, fasst Karin Roner zusammen. „Unsere Produkte verbinden vertraute Aromen mit modernem Zeitgeist – sie laden dazu ein, gemeinsam anzustoßen, mitzufeiern und den Winter in all seinen Facetten zu genießen.“<BR \/><BR \/><b>BombardiNO und Hüttengaudi sind jetzt erhältlich auf den besten Winterhütten sowie auf<\/b> <a href="https:\/\/www.roner.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.roner.com<\/a>.