Round Midnight: Aufbruch zu neuen Ufern

Foto: © PAUL BOURDREL

Der Jazz ist ein Nachtgewächs. Während der Prohibition in den 1920er Jahren, als der öffentliche Ausschank von Alkohol in den USA verboten war, wurden vor allem in Chicago tausende von illegalen Bars und Clubs zu Jazz-Bühnen, wo die Bands nachts für eine schwarzes und weißes Publikum spielten. „Al Capone kam manchmal herein und verteilte Zwanzig-Dollar-Scheine“, erinnert sich der Pianist Earl Hines. In dieser Zeit erlebt der Jazz einen Boom und mit Solisten wie Louis Armstrong eine Revolution.Auch die Late-Night-Konzerte im Batzen Sudwerk in Bozen dehnen – als „schräger“ Abschluss des jeweiligen Tagesprogramms – die Grenzen des Gegenwartsjazz weit ins Unbekannte aus. Der bretonischen Schlagzeuger Sébastien Brun eröffnet die sieben „Nachtstücke“. Das italienische Trio t „spielt“ mit Robotern aus der eigenen Werkstatt und hinterfragt die Wahrnehmung von Zeit, die Wiener Band Kry erschließt ganz neue Hör-Räume, das Trio Edi Nulz zelebriert einen „räudigen Kammerpunkjazz“, die belgische Band Don Kapot stellt mit dem Pianisten Fulco Ottervanger ihre mit viel Improvisationsarbeit kreierte Jazz-Suite vor und ein von der estnischen Klavierspielerin Kirke Karja angeführtes Trio lässt sich vom Horrorkino der Stummfilmzeit und Maschinenschrott inspirieren.Der österreichische Bassist Lukas Kanzelbinder gastiert im Sudwerk mit zwei exklusiven Projekten – einer neuen Band mit der Drummerin Sun-Mi Hong und der irischen Klarinettistin Mona Riahi und einem Event, in dem Musik physische Erfahrung wird. Kranzelbinder wird mit der Flötistin Delphine Joussein, dem Saxophonisten Johannes Schleiermacher und dem Schlagzeuger Julian Sartorius in diesem Raum fünf Stunden ununterbrochen spielen und das Publikum kann dieses Jazz-Ritual tanzend oder zuhörend erleben.Vom 30. Juni bis zum 9. Juli wird Südtirol zu einer Bühne für internationalen Jazz und alle, die diese Musik „live“ entdecken möchten, können das tun. Der Eintritt zu vielen Musikevents ist gratis, in allen Landesteilen finden Konzerte statt. Save the Dates! Das Programm mit allen Infos steht online.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.