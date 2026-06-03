Firmenkundinnen und Firmenkunden mit einem POS-Gerät von Raiffeisen werden <b>Transaktionsspesen für Kartenzahlungen bei Kleinbeträgen rückerstattet:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Gültig für Zahlungen <b>bis einschließlich 10 Euro<\/b> mit PagoBancomat, VISA und Mastercard, die über NEXI abgewickelt werden<BR \/>•<\/TD><TD>Zeitraum: 01.01.2026 bis 31.12.2026<BR \/>•<\/TD><TD>Rückerstattung nach jedem Trimester<BR \/>•<\/TD><TD>Keine Umsatzbegrenzung – unabhängig von der Betriebsgröße<BR \/><BR \/><b>Vorteile für dein Unternehmen:<\/b><BR \/>- Bequeme Zahlungsabwicklung ohne Bargeldaufwand<BR \/>- Weniger Risiko von Falschgeld <BR \/>- Geringere Kosten für Bargeldeinlagen<BR \/><BR \/>Für weitere Informationen wende dich an deine Beraterin bzw. deinen Berater.<BR \/><BR \/><i>Der Verkaufsförderung dienende Werbeanzeige. Die Vertragsbedingungen entnehmen Sie den Informationsblättern in Ihrer Raiffeisenkasse und auf <a href="https:\/\/www.raiffeisen.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.raiffeisen.it<\/a> im Abschnitt Transparenz.<\/i>