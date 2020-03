Russland als Marktchance.

Sie möchten neue Kunden gewinnen, Produkte platzieren, oder neue Unternehmens- bzw. Vertriebspartner, Vertreter oder Wiederverkäufer in Russland ansprechen?Mit rund 145 Millionen Einwohnern bietet das Land ein großes wirtschaftliches Potenzial für Unternehmen. Egal in welchen Segmenten Sie tätig sind – ob im Tourismus, im Handel oder im Industriesektor – Südtirol Online Marketing hilft Ihnen dabei, Ihre Marketingziele zu erreichen. Wir verfügen über die sprachlichen Kompetenzen und die nötigen Tools.Neben sechs weiteren Sprachen bieten wir die Erstellung von Social-Media-Posts auch in russischer Sprache an. Social-Media-Plattformen bieten die Möglichkeit, einfach, gezielt und kostengünstig zu werben. Ein weiterer Vorteil liegt im hohen Interaktionspotenzial, welches diese Kanäle bieten: Auf diese Weise kann man problemlos mit den Zielgruppen in Kontakt treten und diese direkt ansprechen.Neben Social-Media-Marketing bieten wir auch Online-Werbung auf Yandex, der markführenden Suchmaschine Russlands und einer der führenden Suchmaschinen weltweit, an. So erreichen Sie garantiert Ihre Zielgruppe und setzen Ihre Marketingziele erfolgreich um.Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns direkt und erfahren Sie mehr über unsere Leistungen: [email protected]

som