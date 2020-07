Sagenhaft – der neue Familienweg am Rittner Horn

[email protected]

Hier oben zwischen den Felsen desliegt der Horst von Toni, dem Adler. Von hier aus betrachtet er die Welt von oben. Mit Adleraugen. Seine Familie lebt schon seit Generationen auf dem Rittner Horn und hat einiges zu erzählen. Als Bewahrer vonbegleitet er Groß und Klein auf einem 3 km langen Rundwanderweg Wie beim Fliegen habt Ihr einen 360° Rundumblick auf Südtirols Berge – ein grandioses Panorama. Und an besonderen Orten erzählt Toni sagenhafte Geschichten, welche die Phantasie beflügeln. Die insgesamt 11 Spielstationen aus Naturmaterialien schmiegen sich harmonisch in die Natur. Nicht nur Kinder können sich hier ausleben. Da der Rundweg kinderwagenfreundlich ist, kann wirklich die ganze Familie flügge werden.Wer neugierig ist, wie Toni zum Geschichtenerzähler wurde, holt sich das Büchlein dazu an der Talstation in Pemmern oder beim Tourismusverein in Klobenstein und Oberbozen.Mit derin nurvon Bozen nach Oberbozen schweben, weiter mit dernach Klobenstein in 18 Minuten und mit demin 10 Minuten bis nach Pemmern zur Talstation der Bergbahn Rittnerhorn. Fahrplan Bergbahn Rittner Horn:9:00 bis 17:30 UhrTannstraße 2139054 Klobenstein/RittenTel: +39 0471 352 993

som