Sanieren lohnt sich – wir zeigen wie!

Werterhalt, Kosteneinsparungen, Steigerung des Wohnkomforts und ein Beitrag zum Klimaschutz: Das sind die wichtigsten Argumente für den Umbau eines Hauses oder einer Wohnung. Sanieren ist in Südtirol in Anbetracht der sehr begrenzt zur Verfügung stehenden und daher teuren bebaubaren Flächen besonders wichtig - aber auch ein komplexer, langwieriger und kostspieliger Prozess.Wie es einfacher, schneller und günstiger geht, erfahren alle Interessierte bei den ersten Beratungstagen für private Bauherren diesen Freitag, 10. und Samstag, 11. September im MEC Meeting & Event Center Südtirol. In Zusammenarbeit mit der KlimaHaus-Agentur wurde ein Programm ausgearbeitet mit Vorträgen, persönlicher Beratung und einem Ausstellungsbereich.Das Vortragsprogramm des Forums wird dreimal wiederholt, am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Samstagnachmittag, und behandelt Themen wie den Superbonus 110% - unter besonderer Berücksichtigung des KlimaHaus-Pakets für Südtirol -, Förderungen des Landes und des Staates, die besonderen Herausforderungen für Mehrfamilienhäuser oder die Renovierung in Etappen für Personen mit begrenztem Budget. Denn ein Haus oder eine Wohnung zu renovieren bedeutet nicht zwangsläufig, alles sofort und vom Keller bis zum Dach in Angriff nehmen zu müssen.Der Beratungsbereich ist eine einzigartige Gelegenheit, alle relevanten öffentlichen Akteure auf wenigen Metern zu erreichen. Vor Ort stehen allen Besuchern ohne Voranmeldung Experten der KlimaHaus-Agentur, der Ämter für Energie und Klima sowie für Wohnbauförderung der Provinz Bozen, von Gewerkschaftspatronaten und lokalen Banken für kostenlose Beratungsgespräche zur Verfügung.Im Ausstellungsbereich können die Besucher die Dienstleistungen und Produkte einiger der wichtigsten Unternehmen des Sektors in Augenschein nehmen und sich einen Überblick über das lokale Angebot verschaffen: von Fenstern und Türen bis zu Heizkesseln, von der Haustechnik bis zu Wärmedämmung, Solarzellen und Fertighäusern.Dann sollten Sie sich gleich anmelden für Ihren Lieblingstag, denn die Plätze sind limitiert:Freitagnachmittag 10. September von 14 bis 18 Uhr und Samstag, 11. September von 10 bis 18 UhrMEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige (Eingang Hotel Four Points by Sheraton Bozen).Zugang nur mit Green Pass

