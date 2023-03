Sanierungsprojekt vereint Tradition mit Innovation

[email protected]

Das Wohnhaus G11 war Gegenstand einer interessanten energetischen und ästhetischen Sanierung der gesamten Gebäudehülle, vom Dach bis zur Fassade. Das neue Gebäude ist hauptsächlich mit drei Materialien verkleidet: HPL, Holz und Aluminium. Das Konzept bestand darin, nach modernen Materialien zu suchen, aber gleichzeitig an die alpine Bautradition dieser besonderen Gegend zu erinnern. Aus diesem Grund wurde für den inneren Teil der Loggien Holz gewählt, und an den Brüstungen und in den Bereichen, die der Witterung am stärksten ausgesetzt sind, HPL. Dieses steht für Langlebigkeit und Farbgarantie. HPL-Elemente bieten viele Vorteile bei der Gestaltung individueller Fassaden und durch die hohe Witterungsbeständigkeit bei gleichzeitiger Langlebigkeit und hoher Biegefestigkeit.Die ursprüngliche Dachabdichtung des Gebäudes bestand aus Bitumen, einem Material, das im Laufe der Jahre zahlreichen Wartungs- und Reparaturarbeiten beansprucht. Die Entscheidung die Dacheindeckung mit Aluminium von PREFA zu verkleiden, überzeugte gleich zu Beginn, denn das Material erfüllt alle Erwartungen, die es für ein solches Projekt benötigt: es soll langlebig sein, geringe Instandhaltung benötigen,wie etwa Schnee, Regen, Wind und Sonne bieten, korrosionsbeständig und recycelbar sein.HPL ist ein absolut verformungs- und rissfreies Material, eine Eigenschaft, die dem Material selbst innewohnt und das extrem widerstandsfähig und steif gegenüber Stößen und Kratzern ist.Das G11 ist ein großes Gebäude, dessen Renovierung sehr kostspielig ist. Aus diesem Grund haben sich die Bauarbeiter und Planer für eine Materialwahl für die Gebäudehülle entschieden, die den Glanz des 40 Jahre alten Gebäudes wiederherstellen und gleichzeitig künftige Wartungsarbeiten kurzfristig vermeiden kann.L.-Negrelli-Straße 23 | 39100 BozenTel. 0471 065 252