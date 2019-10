Santini-Gruppe – Ihr Dienstleister in Sachen Umwelt

Erfahrung, effizientes Personal, Flexibilität der einzelnen Software-Programme, vereint mit einer eigenen Transportflotte und eigenen Anlagen zur Verwaltung der Abfälle im gesamten Südtiroler-Raum, ergeben den Mehrwert dieses Unternehmens.





Die Geschichte der Gruppe Santini AG begann im Jahre 1942 mit der Gründung der Santini Marino OHG. Mit unermüdlichem Einsatz und Kundennähe konnte das Unternehmen rasch anwachsen.Dank der mittlerweile grossen Dimension des Unternehmens kann auf persönliche Bedürfnisse des Kunden eingegangen, personalisierte Lösungen gefunden werden, und somit auch die Zielsetzung des Unternehmens verfolgt werden.Die Unternehmensgeschichte, welche mit Santini Marino begann und später von seinem Sohn Sergio und den Enkeln Andrea und Mauro weitergeführt wurde, war von Anfang an von Entschlossenheit und Erfahrung geprägt. So konnte im Laufe der Zeit mit Weitsicht und vor allem mit praktischen Sinn ein Geschäftsmodell ermöglicht werden, sodass die Gruppe Santini Ag heute aus 5 Unternehmen besteht.Ein hoher Qualitätsstandard des Unternehmens wird durch ständige Weiterbildung und den kontinuierlichen Erwerb von Fachkenntnissen von allen Mitarbeitern, welche an den verschiedenen Unternehmensprozessen beteiligt sind, garantiert.Die Gruppe Santini stellt heute unter den besten Südtiroler Unternehmen, welche im Bereich der Abfallwirtschaft tätig sind, eine optimale Lösung dar.Täglich setzt sich das Unternehmens aufs Neue das Ziel den Kunden Sicherheit und Erfolg in einem sich ständigen verändernden Sektor zu gewährleisten und dies immer in enger Verbundenheit mit unserer Umgebung und unseren Ursprüngen, um ebenso Nachhaltigkeit garantieren zu können.

