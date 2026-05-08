Im Zentrum dieser Geschichte stehen <b>Andrea De Majo als Tony Manero<\/b>, der mit intensiver Präsenz, kraftvollem Gesang und elektrisierendem Tanz den inneren Kampf zwischen Alltag und großen Träumen greifbar macht, sowie <b>Verena Kollruss als Stephanie Mangano<\/b>, die mit Eleganz, Stärke und feiner Emotionalität eine Frau verkörpert, die ihren eigenen Weg sucht – kompromisslos und voller Leidenschaft. Gemeinsam entfalten sie eine Dynamik, die berührt, mitreißt und lange nachhallt.<BR \/><BR \/>Begleitet von den unvergesslichen Hits der Bee Gees – „Stayin’ Alive“, „Night Fever“ oder „You Should Be Dancing“ – entsteht ein Soundtrack, der Erinnerungen weckt und neue schafft. Jeder Song wird unter freiem Himmel zu einem persönlichen Moment, irgendwo zwischen Nostalgie und dem Gefühl, genau jetzt am richtigen Ort zu sein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die einzigartige Festung Kufstein wird dabei zur lebendigen Bühne: mittelalterlicher Stein trifft auf vibrierende Musik, Vergangenheit auf Gegenwart, Weite auf Intimität. Über Ihnen der Himmel, um Sie herum die besondere Stille einer Sommernacht – und mittendrin eine Geschichte über Aufbruch, Identität und den Mut, sich selbst zu vertrauen. Die weitgehend überdachte Tribüne schenkt dabei Geborgenheit und Komfort und macht dieses außergewöhnliche Open-Air-Erlebnis unabhängig vom Wetter zu einem Abend der Sonderklasse.<BR \/><BR \/>Ein Abend, der nicht geplant werden muss – sondern passiert. Der bleibt. Der klingt noch lange nach.<BR \/><BR \/><b>Tickets & Infos:<\/b> <a href="https:\/\/www.musicalsommer.tirol\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">musicalsommer.tirol<\/a><BR \/><BR \/><b>Spieltermine im Überblick<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306119_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306122_image" \/><\/div>