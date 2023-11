SAW X: seit 30. November in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Cineplexx Algo: https://www.cineplexx.bz.it/algo_de/prog.php





Saw X ist bereits der 10. Film der Folter-Horror-Franchise, welches im Jahr 2004 mit dem von James Wan inszenierten Saw seinen Anfang nahm. Der neue Film ist kein klassisches Sequel, sondern ordnet sich chronologisch zwischen den Ereignissen aus Saw I und Saw II ein.Unter Kevin Greuterts Regie, kehrt das Franchise zu seinen Wurzeln zurück!Zwischen den Ereignissen von „Saw I“ und „Saw II“ begibt sich John Kramer nach Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. Die Hoffnung auf eine Wunderheilung treibt ihn an. Doch stattdessen entdeckt er, dass die gesamte Operation ein teuflischer Betrug ist. Mit einem neuen Ziel vor Augen kehrt der berüchtigte Serienmörder zu seiner Arbeit zurück: Er dreht den Spieß um und zieht die Betrüger auf seine ganz eigene, hinterhältige und raffinierte Art zur Rechenschaft.Mit dem zehnten Teil der „Saw“-Reihe erfüllen die Macher/-innen endlich einen langjährigen Fanwunsch, indem sie den legendären Serienkiller John Kramer, besser bekannt unter dem Namen Jigsaw (Tobin Bell), zurückholen. Zwar wird John Kramer in „Saw III“ am Ende von Jeff Denlon (Angus Macfayden) mit einer Kappsäge getötet, doch in den Nachfolgern tauchte der Psychopath immer wieder in Rückblenden auf. Seinen letzten Auftritt hatte der ikonische Folterknecht 2017 in „Jigsaw“.