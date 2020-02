Schlanders im Zeichen der Narren: Großer Umzug am Samstag

Am Faschingssamstag, 22.02.2020 ziehen ab 14.30 Uhr große, kleine, junge, alte, motorisierte oder auch nicht, aber auf jeden Fall humorvolle Narren und Närrinnen vom Kulturhausplatz zur Feuerwehrhalle und am Krankenhaus vorbei in die Schlanderser Fußgängerzone.Der Schlanderser Faschingsumzug, eine liebgewonnene Tradition, die im Zweijahresrythmus stattfindet und dieses Jahr bereits zum achten Mal das Dorf belebt, entstand aus einer Privatinitiative von Heinz Fritz und Miriam Mair.Für die Initiatoren war das Ziel des Umzuges, alle Schlanderser Narren zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die 5. Jahreszeitzu feiern. Unterstützt werden Heinz und Miriam dabei seit jeher vom gegründeten Faschingskomitee, vom Tourismusverein Schlanders - Laas und von Schlanders Marketing.Bereits im Herbst des Vorjahres trafen sich die Mitglieder des Faschingskomitees zum Fachsimpeln und Planen. Von da an wurde fleißig gehämmert und geschraubt, entworfen und genäht. Was dabei herausgekommen ist, kann nur vermutet werden.Über die Themen des diesjährigen Umzuges wird eisig geschwiegen, aber so viel sei gesagt: die Zuschauer können sich auf einen bunten, lustigen, fröhlichen und ausgelassenen Tag im Herzen des Vinschgaus freuen. Natürlich endet dieser Narrenreigen nicht mit dem Umzug.Die Faschingsnarren, ob maskiert oder nicht, können nach dem Umzug noch bis in die frühen Morgenstunden in den umliegenden Gastbetrieben zu Live-Musik weiterfeiern, auf den Tischen tanzen und den Schlanderser Fasching auskosten.Schlanders freut sich auf „seinen“ Faschingssamstag und heißt alle Faschingsbegeisterten aus nah und fern herzlich willkommen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

