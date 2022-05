Schlerngenuss Dolomites – 100% von do

Mit dieser Initiative möchten die HGV-Ortsgruppen die Dolomitenregion Seiser Alm kulinarisch verbinden und laden Gäste und Einheimische in der Vorsaison zum Genießen besonders raffinierter Köstlichkeiten ein.Das Einzigartige am „Schlerngenuss Dolomites“ sind die Zutaten der Gerichte, die zu 100% regional (null km) sind. Bei diesen Genusswochen werden der lokale Zusammenhalt und das vielfältige Angebot der einheimischen Produzenten in den Vordergrund gestellt, eine 360-Grad-Zusammenarbeit mit den Bauern soll aufgebaut werden.Die Gäste dieser Spezialitätenwochen dürfen sich auf bunte Vielfalt an saisonalen Gerichten aus besten Zutaten freuen: von der Almheusuppe mit Tirtlen, Dinkel-Risotto mit Bergkäse und Fichtensprossen bis zur Lamm-Nuss mit Purpur-Weizen und Löwenzahl ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.Folgende Betriebe nehmen am „Schlerngenuss Dolomites“ teil und freuen sich auf Ihren Besuch:Die Auftaktveranstaltung „Bergler Harass“ findet am 02.06.22 um 12:00 Uhr in Tiers am Rosengarten statt und zum Abschluss wird zum „Genuss Peterbühl, ein Dinner der besonderen Art“ am 17.06.22 um 18:00 Uhr in Völs am Schlern geladen. Umrahmt wird das Genussfestival mit Führungen und Verkostungen bei den lokalen Produzenten wie dem Biokräuterhof Pfleger in St. Oswald, der Käserei Hof zu Fall in St. Valentin, dem Stampferhof in Völser Aicha, der Destillerie Zu Plun in St. Valentin, bei der Gostner Schwaige auf der Seiser Alm, der Kaffeerösterei Caroma in Völs am Schlern und dem Weinhof Prackfol in Völs am Schlern. Gleichzeitig können alle Interessenten bei den wöchentlichen Bauernmärkten in den Dörfern der Dolomitenregion Seiser Alm schon das erste, frisch geerntete Obst und Gemüse erwerben.Hier zum Rahmenprogramm Alle Infos finden Sie auch auf www.seiseralm.it/schlerngenuss