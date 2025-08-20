Am 22., 23. und 24. August wird Schloss Tirol wieder zur Kulisse für ein besonderes Kinoerlebnis: dem Silent Cinema. Erleben Sie Film-Highlights der besonderen Art mit beeindruckendem Sound über Kopfhörer und freier Sprachwahl in Deutsch oder Italienisch und das alles an einem der schönsten Orte im Land.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202094_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>In diesem Jahr kommen auch die Kleinsten auf ihre Kosten: Der Rittersaal bietet jeweils ab 17.00 Uhr Kino-Spaß für junge Filmbegeisterte. Das Kinderkino zeigt die beliebten Klassiker wie „Heidi“ (22. August), „Pinocchio“ (23. August) und „Ratatouille“ (24. August). <BR \/>Ab 20.30 Uhr verwandelt sich die Vorburg zum Open-Air-Kino für Erwachsene. <BR \/>Die Auswahl dafür fiel dieses Jahr auf Filme, die aktuell relevante Themen aufgreifen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, LGBTQ+ oder künstliche Intelligenz. Auch Produktionen mit Bezug zum bäuerlichen Leben sind vertreten, eine Hommage an das Euregio-Museumsjahr „Weiter sehen“, das anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Bauernaufstände“ stattfindet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202097_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Alle Interessierten hatten bereits im Juli die Möglichkeit ihre Lieblingsfilme aus 9 Vorschlägen zu wählen. Den Auftakt am Freitagabend macht die bei den Filmfestspielen in Cannes 2022 mit dem Jurypreis ausgezeichnete Produktion „Acht Berge“, die von einer lebenslangen Freundschaft, den Unterschieden und Verflechtungen von bäuerlicher und urbaner Welt erzählt. <BR \/>Am Samstag folgt „The Danish Girl“, ein Film, der von Liebe, Akzeptanz und Selbstfindung handelt. „Glücklich wie Lazzaro“, eine Geschichte zwischen Magie und Realismus, bildet den krönenden Abschluss am Sonntag. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Los geht es an allen drei Abenden bereits um 19.00 Uhr mit der Outdoor-Bar bei Drinks und Tapas und einem Ausblick, der selbst schon filmreif ist. Vom Dorfzentrum zum Schloss wird ein Shuttle-Dienst angeboten (19.15 bis 20.15 Uhr). <BR \/>Bei Schlechtwetter finden die Abendvorführungen im Rittersaal statt. Die Tickets können an der Abendkassa erworben oder unter <a href="https:\/\/ticket.dorf-tirol.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ticket.dorf-tirol.it\/de\/<\/a> vorreserviert werden. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Dorf Tirol statt.<BR \/> Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Filmerlebnis!<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.schlosstirol.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Infos<\/a>