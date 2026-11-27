Wenn sich der Duft frisch gebackener Köstlichkeiten mit weihnachtlichen Klängen mischt und der historische Schlosshof in warmem Licht erstrahlt, beginnt in Schenna eine ganz besondere Zeit: Der Schlossadvent lädt an den ersten beiden Adventswochenenden zu einem Weihnachtsmarkt ein, bei dem Genuss, Tradition und Besinnlichkeit im Mittelpunkt stehen. Die historischen Mauern von Schloss Schenna verleihen dem Weihnachtsmarkt eine ganz besondere Atmosphäre und laden dazu ein, die Adventszeit fernab des Trubels großer Märkte in aller Ruhe zu genießen.<BR \/><BR \/>Unter dem Motto „Gerichte mit Geschichte“ widmet sich der Schlossadvent den kulinarischen Wurzeln Südtirols. Im Mittelpunkt stehen überlieferte Rezepte, regionale Zutaten und Speisen, die seit Generationen zu Festtagen und besonderen Anlässen auf den Tisch kommen. Schenner Krapfen, frisch zubereitete Strauben, luftige Buchteln, Schwarzplentener Riebel, duftendes Bauernbrot und traditioneller Zelten laden zum Probieren und Genießen ein. Ob süß oder herzhaft: Jede Spezialität erzählt ihre eigene Geschichte und vermittelt ein Stück Südtiroler Genusskultur.<BR \/><BR \/>Auch abseits der kulinarischen Angebote gibt es viel zu entdecken. Liebevoll dekorierte Marktstände präsentieren handgefertigte Produkte, regionales Kunsthandwerk und besondere Geschenkideen. Wer noch eine kleine Aufmerksamkeit für Weihnachten sucht oder einfach gerne durch stimmungsvolle Stände schlendert, findet hier Gelegenheit, in Ruhe zu stöbern. Persönliche Begegnungen, sorgfältig ausgewählte Angebote und die einzigartige Atmosphäre des historischen Schlosses prägen den Markt.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77215736_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleitet die Besucherinnen und Besucher durch die Adventstage. Musik aus Schenna und Umgebung sorgt für festliche Stimmung und unterstreicht den regionalen Charakter der Veranstaltung. Für die kleinen Gäste stehen kreative Angebote, Märchen und Theater auf dem Programm. Im Christkindl-Postamt können Kinder von 14 bis 17 Uhr ihre ganz persönlichen Wünsche aufschreiben und ein Briefchen ans Christkind schicken. So wird der Schlossadvent zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie, bei dem Klein und Groß gemeinsam schöne Adventsmomente erleben.<BR \/><BR \/>Besonders zauberhaft zeigt sich der Schlosshof in den späteren Nachmittagsstunden: Wenn die Dämmerung einsetzt, die Lichter zu leuchten beginnen und winterliche Düfte durch den Hof ziehen, entfaltet der Weihnachtsmarkt seinen ganz eigenen Charme. Zwischen alten Mauern, Musik und traditionellen Köstlichkeiten bleibt Zeit für Gespräche, gemeinsames Genießen und eine kleine Auszeit vom Alltag.<BR \/><BR \/><b>Tipp: Eislaufen in Schenna<\/b><BR \/><BR \/>Für noch mehr Wintervergnügen sorgt der Eislaufplatz im Dorfzentrum. Hier können Kinder und Erwachsene ihre Runden auf dem Eis drehen und den Besuch beim Schlossadvent mit einem sportlichen Erlebnis verbinden. Vor Ort gibt es Schlittschuhe sowie Helme zum Ausleihen.<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen:<\/b> <a href="https:\/\/www.merano-suedtirol.it\/de\/schenna.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.schenna.com<\/a>