Schönes und gesundes Lächeln: bei Dental First City high tech und digital

Seit einigen Jahren gibt es innovative Lösungen. Bei den neuen Geräten handelt es sich um durchsichtige Schienen, die fast unsichtbar sind und somit das soziale Leben nicht beeinträchtigen.Die transparenten „Aligner“ ermöglichen es, in sehr kurzer Zeit unglaubliche Ergebnisse zu erzielen! Dank der LED-Technologie von Orthopulse, einem kleinen Gerät, das jeden Tag für einige Minuten benutzt wird, sind die Ergebnisse noch schneller. Und dank des digitalen Zahnabdrucks gibt es schnelle und superpräzise Scans ohne jede Mühe und man kann das neue Lächeln in der Vorschau sehen!Die moderne Kieferorthopädie bringt das Lächeln von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen in Ordnung, mit unglaublichen Ergebnissen.Die Kieferorthopädie beschäftigt sich klarerweise mit der Begradigung der Zähne, aber sie befasst sich auch mit Atem- und Schnarch-Problemen, mit Schlafapnoe, Haltungs- und Zervikal-Schäden sowie Problemen beim Kauen. Gerade ausgerichtete Zähne verbessern die Mundhygiene und verringern somit das Risiko von Entzündungen und anderen Problemen im Mund.Mit den neuen Technologien können die Kontrollvisiten beim Kieferorthopäden auch „online“ sein. Mit „Dental Monitoring“ erfolgt die Kontrolle über das Mobiltelefon: Das Smartphone wird einfach in die Scan-Box gesteckt, es werden Selfies der Zähne gemacht und abgeschickt. Schnell, bequem, digital!Komm uns besuchen und entdecke die neuen Technologien für dein gesundes Lächeln!!!Weitere Infos gibt es hier oder unter [email protected]

