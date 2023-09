Schule gut hören

Foto: © Besser Hören

Hörminderungen sind auch bei Kindern weit verbreitet. Es wird geschätzt, dass etwa 2 von 1000 Kindern eine Hörminderung haben. Kinder mit Hörproblemen haben meist Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen, weil sie nicht verstehen, was die Lehrperson sagt. Dies kann zu Sprach- sowie Kommunikationsstörungen führen und auch große Lernprobleme mit sich bringen. Weil die Kinder die Gespräche in der Gruppe nicht gut verstehen, ziehen sie sich oftmals zurück oder werden sogar ausgeschlossen. Wenn ihr Kind also in die Schule kommt ist es wichtig, dass es so gut wie möglich hört, um sich problemlos mit Mitschülern und Lehrpersonen unterhalten zu können. Genauso ist es zu Hause: Ausbleibende Reaktionen auf Ihr Rufen sind nämlich nicht immer auf mangelnde Aufmerksamkeit zurückzuführen, sondern können auch auf eine Hörminderung hinweisen. Die Entdeckung, dass das eigene Kind eine Hörminderung hat, ist schmerzhaft. Jedoch ist es wichtig, die Hörminderung zu akzeptieren und sich umfassend über die verfügbaren Hörlösungen zu informieren, damit der bestmögliche Nutzen erreicht und beste Lern- und Entwicklungschancen ermöglicht werden können. Auch bei Kindern hängt die Wahl des Hörgerätetyps von verschiedenen Faktoren ab; so spielen unter anderem der Grad des Hörverlustes, sowie die Bedürfnisse des Kindes und der Familie eine Rolle. Die Hörgeräteakustiker von Besser Hören KG beraten Sie sehr gerne und helfen Ihnen dabei, die richtige Wahl für Ihr Kind zu treffen, damit Schule gehen wieder Spaß machen kann!