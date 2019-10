Sensorik ist ein weiter Begriff, aber was bedeutet dieser überhaupt? Wozu dienen unsere Sinne und wie setzen wir diese eigentlich ein? Und welches sind die ausschlaggebenden Sinne, wenn es um Genuss und Geschmack geht? Sehen, riechen, schmecken, tasten, hören – in diesem Workshop „Schult eure Sinne! Im Fokus: der Käse“ am Freitag, den 18. Oktober können Sie von 18.30-21.00 Uhr, den Käse mit allen Sinnen prüfen und bewerten.





Einen Einblick in das Thema der Lebensmittelsensorik mit einer sensorischen Beschreibung des Käse gibt zunächst die Referentin Julia Verdorfer, B.Sc. Gastronomische Wissenschaften. Erfahren Sie anhand einer praktischen Schulung Ihre Sinnesorgane für Lebensmittelverkostungen zu trainieren. Anschließend wird Sie Käseaffineur und Inhaber Degust, Hansi Baumgartner auf eine Reise in die Unterschiede zahlreicher Käsesorten nehmen. Mithilfe einer begleitenden Verkostung verschiedener Käsesorten können Sie eine sensorische Sortenvergleichung erproben und erfahren mehr darüber welche Grundlagen dabei befolgt werden müssen.Für Genussmenschen und Käseliebhaber/innen ist diese Veranstaltung im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen genau das Richtige. Ein Highlight, das Sie nicht verpassen dürfen!Weitere Informationen und Details zur Anmeldung gibt es online unter: www.gustelier.it

