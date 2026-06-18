<b>Sechs Wohnungen statt großer Wohnanlage<\/b><BR \/><BR \/>Die Residence Mallanger wird am Dorfrand von Morter gebaut, einer Fraktion der Gemeinde Latsch. Geplant sind sechs Wohnungen mit Balkonen, Terrassen und privaten Gartenflächen im Erdgeschoss.<BR \/>Die leichte Hanglage öffnet den Blick in den Vinschgau und bringt Licht in die Wohnräume. Schule, Kindergarten, Geschäfte, öffentliche Verkehrsmittel und Freizeitangebote bleiben von hier aus erreichbar.<BR \/>Der Zugang zu den Wohnungen führt über das Untergeschoss. Dort liegen auch Treppenhaus und Parkbereich. Autos bleiben damit aus dem unmittelbaren Wohnbereich heraus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325232_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>KlimaHaus A und Fernwärme<\/b><BR \/><BR \/>Die Residence Mallanger entsteht nach KlimaHausstandard A. Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung gehört dazu, genauso der Anschluss an das Fernwärmenetz der Energiegenossenschaft Latsch.<BR \/>Dreifach verglaste Fenster, elektrische Beschattung und eine gute Schalldämmung zwischen den einzelnen Einheiten sollen den Energieverbrauch und störende Geräusche reduzieren. Vorgesehen sind auch eine Videogegensprechanlage und Anschlüsse für die digitale Infrastruktur.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325235_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Drei Schlafzimmer auf rund 70 Quadratmetern<\/b><BR \/><BR \/>Eine der verfügbaren Einheiten verfügt über rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Geplant sind drei Schlafzimmer, ein offener Wohn- und Essbereich mit Küche, ein Bad sowie ein Balkon oder eine Terrasse. Autoabstellplätze können zusätzlich erworben werden. <BR \/><BR \/>Die Raumaufteilung eignet sich für Familien, für Paare mit zusätzlichem Arbeitszimmer oder für alle, die ein Zimmer flexibel nutzen möchten.<BR \/>Der Baubeginn ist für Herbst 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 bzw. Anfang 2028 geplant. Die Preise beginnen bei 260.000 Euro. Wer sich für eine der sechs Wohnungen interessiert, kann jetzt Grundrisse, Preisliste und Verfügbarkeit bei SANLUI Real Estate anfordern:<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.sanlui.immo\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.sanlui.immo<\/a><BR \/>T: +39 0471 177 5533<BR \/> <a href="mailto:info@sanlui.immo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@sanlui.immo<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325238_image" \/><\/div>