<b>Was einst als kleines Samenstandl in der Bozner Museumstraße begann, hat sich im Laufe von mehr als 160 Jahren zu einem vielseitigen Fachunternehmen für Garten, Begrünung und Gartentechnik entwickelt. Die Biasion GmbH zählt heute zu den wichtigsten Ansprechpartnern in Südtirol, wenn es um Pflanzen, Saatgut, Garten- und Begrünungstechnik geht.<\/b><BR \/><BR \/>Gegründet wurde die Firma 1866 von Dominikus und Luise Biasion. Vier Generationen lang leitete dann Familie Saltuari die Geschicke und aus dem Saatguthandel wurde ein breit aufgestellter Fachbetrieb, der sowohl Privatpersonen als auch Fachkräfte betreut.<BR \/><BR \/>2016 übernahmen Jos und Jörg Platter (Platter KG, Eppan) das Unternehmen und führen es mit dem Ziel weiter, Tradition und moderne Handelsstrukturen zu verbinden. Sie achten dabei bewusst auf Kompetenz und Kundennähe, die trotz zunehmender Digitalisierung nach wie vor für einen erfolgreichen Fachhandel entscheidend sind.<BR \/><BR \/><b>Vier starke Pfeiler<\/b><BR \/><BR \/>Heute stützt sich Biasion auf vier zentrale Geschäftsbereiche. Das <b>Gardencenter<\/b> in der Bozner Siemensstraße richtet sich an die Privatkundschaft. Es bietet auf über 2.000 Quadratmetern eine große Auswahl an Zimmer- und Gartenpflanzen, Gemüsejungpflanzen, Substraten, Gartenzubehör sowie Dekoartikeln. <BR \/><BR \/>Mit dem <b>Technics Shop<\/b> betreibt Biasion ein Fachgeschäft für hochwertige Gartentechnik. Als Honda Master Dealer für die Region Trentino-Südtirol umfasst die Produktpalette unter anderem Rasenmäher, Gartengeräte, Mähroboter, Generatoren und Schneefräsen. Ergänzt wird das Angebot durch akkubetriebene Lösungen und innovative Technologien für die Rasenpflege. Der Technics Shop wurde im Zuge eines umfassenden Modernisierungsprojektes Anfang 2026 neu eröffnet.<BR \/><BR \/>Der Bereich <b>Biasion Professional<\/b> richtet sich an Wiederverkaufende, Gartenbaubetriebe sowie Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner im gesamten norditalienischen Raum. Hier bietet die Firma ein breites Sortiment an Spezialprodukten für Fachanwendungen sowie umfassende Beratungsleistungen für professionelle Begrünungsprojekte.<BR \/><BR \/>Ein besonders traditionsreicher Schwerpunkt liegt im Bereich <b>Saatgut und Hydrosaat<\/b>. Biasion betreibt das einzige Saatgut-Mischwerk Südtirols und stellt mehr als 50 verschiedene Rasen- und Begrünungsmischungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche her. Von der langjährigen Erfahrung profitieren nicht nur private Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, sondern auch öffentliche Auftraggebende.<BR \/><BR \/><b>Ein eingespieltes Team als Fundament<\/b><BR \/><BR \/>Biasion beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen – von der Verkaufsberatung über die Magazinmitarbeit bis hin zu akademisch ausgebildeten Fachleuten. Diese Vielfalt ermöglicht einen fachkundigen Service, der bei kleinen Gartenprojekten ebenso wie bei großflächigen Infrastruktur- und Landschaftsvorhaben unterstützend zu Seite steht.<BR \/><BR \/><b>Investitionen in den Standort Bozen<\/b><BR \/><BR \/>Derzeit investiert Biasion gezielt in die Weiterentwicklung des Standortes in der Bozner Industriezone. Die Arbeiten am Technics Shop und dem neuen Verwaltungsgebäude wurden bereits fertiggestellt. Als nächster Schritt ist der Umbau des bestehenden Gewächshauses zu einem modernen Gardencenter geplant. Ziel dieser Investitionen ist es, den Einzelhandel noch zeitgemäßer zu gestalten, die Beratungsqualität zu vertiefen und attraktive Arbeitsplätze für die Angestellten zu schaffen. Der Detailhandel bleibt bis zur Fertigstellung im Februar 27 weiterhin geöffnet.<BR \/><BR \/><b>Blick in die Zukunft<\/b><BR \/><BR \/>Für die kommenden Jahre möchte das Unternehmen seine Einzelhandelstätigkeit ausbauen sowie den Großhandelsvertrieb stärken. Gleichzeitig soll das Sortiment erweitert und an zukünftige Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit und durchdachter Gartenlösungen ausgerichtet werden. Wertvolle Anregungen liefert dabei der Austausch mit anderen Handelstreibenden, der seit rund 80 Jahren durch den <a href="https:\/\/www.hds-bz.it\/de\/home\/1-0.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtiroler Wirtschaftsverband hds<\/a> gefördert wird.<BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/>bei Biasion in einer einzigen Frühjahrssaison rund 800.000 Salatpflanzen über den Ladentisch gehen? Oder dass mit Saatgutmischungen des Bozner Fachunternehmens sogar Skipisten in Livigno begrünt und stabilisiert wurden? Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Arbeit der Biasion GmbH heute ist – vom privaten Gemüsegarten bis zu großen Begrünungsprojekten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289727_image" \/><\/div>