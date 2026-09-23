Der <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/event-markt-selbergmocht-2026-e306145#images-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Event Markt SelberGMOCHT <\/a> lädt von 9.00 bis 16.30 Uhr an den Gries und auf den Rathausplatz. Verschiedene Hersteller präsentieren dort handgefertigte Produkte, Kunsthandwerk und Südtiroler Lebensmittel. Musikalische Unterhaltung und Grillspezialitäten von Simon’s SMOKER runden das Markterlebnis ab. Der Eintritt ist frei.<BR \/><BR \/><b>So lässt sich der Markttag zum genussvollen Tagesausflug erweitern:<\/b> Wer früh startet, kann den Tag im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-plankensteiner-lana-p11334" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Café Plankensteiner <\/a> in der Gartenstraße mit einem Frühstück, Kaffee oder hausgemachtem Kuchen beginnen.<BR \/><BR \/>Anschließend geht es mitten ins Marktgeschehen. Zwischen den Ständen lohnt sich ein Abstecher zu <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sanovital-lana-p8186" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sanovital <\/a>am Griesplatz: Das Biofachgeschäft führt unter anderem Bio-Lebensmittel, Obst und Gemüse, Kräuter, Tees, Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel.<BR \/><BR \/>Wer sich für guten Schlaf interessiert ist bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schlaf-g-sund-lana-p8593#openinghours" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlaf G´sund<\/a> gut aufgehoben. Das Bettenfachgeschäft ist ein traditionsreicher Ansprechpartner mit großem Sortiment rund ums Bett.<BR \/><BR \/>Für eine kleine Stärkung zwischendurch bietet sich die <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/backerei-schmiedl-sennegg-lana-p21058" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bäckerei SCHMIEDL – Sennegg<\/a> an. Traditionelle Handwerkskunst, lange Teigführung und eine große Auswahl an Backwaren prägen das Sortiment.<BR \/><BR \/>Zum Mittagessen geht es ins <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-krebsbach-lana-p11241" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Krebsbach<\/a> am Ortsrand von Lana. Spezialität des Hauses sind Forellen aus eigener Zucht, daneben stehen regionale und saisonale Gerichte auf der Karte.<BR \/><BR \/>Und wer den Tag mit einem besonderen Panorama ausklingen lassen möchte, fährt hinauf zur <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/stube-ida-lana-p6963" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stube Ida am Vigiljoch<\/a>. Südtiroler Küche, hausgemachte Kuchen und Kaffee lassen sich dort auf der Sonnenterrasse mit Dolomitenblick genießen.<BR \/><BR \/>Ein Samstag also, der Markt, Handwerk, Shopping und Genuss zu einem abwechslungsreichen Lana-Erlebnis verbindet.<BR \/><BR \/><i>Hinweis: die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Zusammenhang<\/i>