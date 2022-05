Shop Local Saturday – Raus aus dem WEB rein in die Altstadt

Der lokale, unabhängige Shop ist wichtig. Er macht unsere Städte lebenswert, bunt und vielfältig. Und allein das ist schon Grund genug, ihm einen eigenen Aktionstag zu widmen.Bz Heartbeat und die teilnehmenden Betriebe veranstalten jeden ersten Samstag im Mai und Juni die Veranstaltung „Shop Local Saturday“. Eine wichtige, nachhaltige Veranstaltung in der Innenstadt von Bozen, wobei es darum geht, kleine Unternehmen zu unterstützen und unser Geld in der Region zu halten!An diesem Aktionstag nehmen alle lokalen Geschäfte aus den Branchen von Fashion bis hin zu Interior oder Geschenkartikeln teil. Der Kreativität der Läden sind keine Grenzen gesetzt.Die Prämienoptionen von der Veranstaltung SHOP LOCAL SATURDAY findet am Samstag, 07. Mai unter den Mitgliedergeschäften von BZ Heartbeat statt.Das Reglement sieht vor, dass jeder Kunde daran teilnehmen kann, vorausgesetzt er hat in den teilnehmenden Geschäften eingekauft. Jeder Kunde darf einmal drehen, ausgenommen, das Glücksrad fällt auf den Joker, dann hat man die Möglichkeit nochmals zu drehen. Bleibt das Glücksrad beim Drehen auf einen der Prämienoptionen zwischen 5, 10, 15 und 20 Prozent stehen, wird die Prämie/ Rabatt auf den kompletten Einkaufsbetrag in dem jeweilig getätigten Geschäft reduziert.BZ Heartbeat wird weiters als kleines Dankeschön Sie am Tag der Einkaufsvielfalt mit der Tiger Dixie Band und dem Straßenkünstler Jordi Beltramo durch die Bozner Altstadt begleiten.Während sich Italien von der Pandemie erholt, stehen viele Unternehmen immer noch vor großen Herausforderungen, um wieder auf die Beine zu kommen, und es ist wichtig, dass wir sie weiterhin unterstützen.WARUM LOKAL EINKAUFEN?Kleine Unternehmen geben der Gemeinschaft mehr zurück.Kleine Unternehmen haben einen großen wirtschaftlichen Einfluss.Kleine Unternehmen bieten einen besseren Kundenservice.Kleine Unternehmen bieten einen besseren Zugang zur Produktvielfalt.Kleine Unternehmen schaffen ein Gefühl der Gemeinschaft.Kleine Unternehmen schaffen lokale Arbeitsplätze.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.