Der Tag beginnt entspannt in Bozen: Im <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/centrum-bozen-p6095" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Centrum Shopping Center Galvani<\/a> warten auf drei Etagen Mode, Schuhe, Elektronik, Haushalts- und Wellnessartikel sowie Gastronomie – inklusive großem kostenlosen Parkplatz. Wer sich zwischendurch eine besondere Auszeit gönnen möchte, schaut bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/tom-fashion-des-unterkalmsteiner-thomas-bozen-p38610" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tom Fashion<\/a> in der Franziskanergasse vorbei. Das Team steht für individuelle Haarschnitte, hochwertige Pflege und moderne Techniken.<BR \/><BR \/>Auch für erholsamen Schlaf lässt sich beim Tagesausflug etwas tun: <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sirio-matratzen-bozen-p17127" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sirio – Matratzen<\/a> bietet Matratzen, Lattenroste, Kissen und Decken sowie maßgefertigte Lösungen, etwa für Wohnmobile.<BR \/><BR \/>Zur Mittagszeit darf der kulinarische Genuss nicht fehlen. Die <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/stadt-brasserie-citta-bozen-p10855" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stadt Brasserie Città <\/a> am Waltherplatz verbindet mediterrane Küche mit Gourmet-Pizza und ausgewählten Weinen. Alternativ lädt das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/wirtshaus-vogele-bozen-p6610" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wirtshaus Vögele<\/a> in stilvollen Biedermeierräumen mit Tradition und faszinierenden Geschichten und überraschenden Gerichten zum Einkehren ein. Wer es unkompliziert und preisbewusst mag, findet im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/imbiss-pizzeria-restaurant-kampill-bozen-p6148" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Imbiss Pizzeria Restaurant Kampill <\/a> ein typisches Südtiroler Lokal.<BR \/><BR \/><b>Der Höhepunkt: Transart26<\/b><BR \/><BR \/>Am Abend treffen im Rahmen von <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/transart26-xiu-xiu-matthew-herbert-e308853" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Transart26 <\/a> zwei um 18.00 Uhr außergewöhnliche Positionen experimenteller Musik aufeinander. <b>Xiu Xiu<\/b> präsentieren mit ERASERHEAD XIU XIU eine audiovisuelle Auseinandersetzung mit David Lynchs Kultfilm: Live-Musik, modulare Synthesizer, originale Bilder und analoge Texturen verschmelzen zu einem intensiven Gesamterlebnis. Anschließend bringt <b>Matthew Herbert<\/b> mit theukhasmorefoodbanksthanbranchesofmcdonalds.com Alltagsgeräusche und Gegenstände in seine experimentelle elektronische Musik ein.