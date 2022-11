Sicher hören im Herbst

Hörsysteme sorgen für bestes Sprachverstehen und ein besseres Sicherheitsempfinden. - Foto: © Zelger Hörexperten

Der Herbst mit seiner farbenprächtigen Landschaft und den oft lauen sonnigen Nachmittagen wird häufig als die goldene Jahreszeit bezeichnet. Die Tage werden aber auch kürzer und kälter. Dämmerung, Dunkelheit, Nebel und Regen schlagen nicht nur vielen Menschen aufs Gemüt, sie wirken sich auch auf die eigene und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer aus. Denn durch getrübte Sichtverhältnisse steigt das Unfallrisiko. Wer im Herbst und Winter sicher unterwegs sein will, sollte sich daher nicht nur über die Sehfähigkeit Gedanken machen, sondern auch das Hörvermögen überprüfen lassen. Denn unser Gehör leistet viel mehr für unsere Sicherheit und Orientierung, als wir oft glauben.Wichtige Informationen im Straßenverkehr wie Hinweisschilder, Bremsleuchten, Ampelregelung oder Leuchttafeln werden visuell, also vorwiegend über die Augen wahrgenommen. Als Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer verlassen wir uns aber häufig und unbewusst auf unsere Ohren. Denn sie sind eine wesentliche Hilfe bei der rechtzeitigen Einschätzung potenziell gefährlicher Verkehrssituationen. Unsere Fähigkeit zum Richtungshören lässt uns beispielsweise wahrnehmen, aus welcher Richtung sich ein Einsatzwagen mit eingeschaltetem Martinshorn oder ein hupendes Auto nähert, ohne dass wir diese Fahrzeuge sehen. Ein gutes Gehör kommt somit dem Sehorgan zuvor und entlastet es gerade bei witterungsbedingt schlechten Sichtverhältnissen.Als Verkehrsteilnehmer müssen wir oft auf Martinshörner, Hupen, Verkehrsdurchsagen über das Radio, Navigationshinweise oder Einparkhilfen in Sekundenschnelle reagieren. Bei nachlassender Hörleistung können Autofahrer Geräusche und Klänge nicht mehr ausreichend gut wahrnehmen und verlassen sich dann zwangsläufig auf ihre Augen.Viele Menschen mit Hörbeeinträchtigung berichten, dass sie beim Autofahren den sich nähernden Rettungswagen erst wahrnehmen, wenn sie die Blaulichter im Rückspiegel sehen. Die Folge dieser späten Wahrnehmung ist, dass der Blick des Fahrers von der Fahrtrichtung abweicht und das Unfallrisiko steigt. Nicht umsonst gehört Abgelenktheit neben der Missachtung der Vorfahrtsregeln und zu hoher Geschwindigkeit zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen.Als Fußgänger oder Radfahrer ist es ebenso wichtig, akustische Signale im Umgebungslärm richtig zuordnen zu können, um rechtzeitig die Geh- oder Fahrspur wechseln, ausweichen oder die Zebrastreifen sicher überqueren zu können.Hörsysteme sorgen für uneingeschränkt gutes Hören auf beiden Ohren. Spezielle Technologien verbessern das genaue Richtungshören und Orten der Klänge, wodurch sich auch das Sicherheitsempfinden und die Orientierung für Menschen mit Hörbeeinträchtigung steigern. Die Nutzer moderner Hörsysteme bestätigen dies.Im Rahmen der EuroTrak-Studie 2022 über Nutzen und Verwendung von Hörsystemen in Italien gaben 83 Prozent der befragten Hörsystemträger an, sich dank ihrer Hörhilfen in der Stadt und im Straßenverkehr sicherer zu fühlen. Fast alle Befragten (97 %) bestätigten, dass sich ihre Lebensqualität im allgemeinen dank Hörsystemen verbessert hat.In allen Zelger Centern und Zelger Servicestellen können Interessierte kostenlos ihr Gehör überprüfen lassen. Menschen mit Hörverlust können die neuesten Hörsysteme 30 Tage lang unverbindlich in allen Alltagssituationen testen und sich nötigenfalls für einen sicheren Herbst und Winter im Straßenverkehr rüsten.