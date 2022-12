Sicherer Wintersport: Es geht wieder los!

Die Sensibilisierungskampagne zu mehr Sicherheit auf und außerhalb der Skipiste und auf den Rodelbahnen „Ich habe Spaß, ganz sicher“ startet wieder mit – mit der Auftaktveranstaltung am Schnalstaler Gletscher am 11. Dezember. Dort werden auch die weiteren Termine in den verschiedenen Südtirol Skigebieten vorgestellt. Alle Winterbegeisterten dürfen sich auf jede Menge Spaß und wichtige Informationen freuen. Begleitet wird die Sensibilisierungskampagne von der bekannte ModeratorinBei der Auftaktveranstaltung wird Ex-Skirennläuferin Denise Karbon – sie ist staatliche Skilehrerausbilderin – anwesend sein und mit ihrem Kollegen Manuel Coppola (ebenfalls Skilehrerausbilder) Sicherheitsfahrten anbieten und Informationen zum richtigen Verhalten auf der Piste geben. Bei den kostenlosen Fahrten mit den Profis können alle etwas lernen.Diese Tipps werden von den Teilnehmern immer gerne angenommen. Alle haben am Service- Checkpoint von Ernst Messner und der Berufsgemeinschaft der Servicetechniker auch die Möglichkeit, die Einstellung der eigenen Bindung überprüfen zu lassen.Beim Auftakt-Event wird übrigens auch Miss Südtirol Isabel Dialer mit dabei sein – und gemeinsam mit Testimonial Denise Karbon einige Schwünge versuchen.Beim Bergrettungsdienst im AVS sowie den Bergrettungsdiensten der Finanzpolizei und des CNSAS gibt es wichtige Infos zur richtigen Notfallausrüstung im freien Gelände, zu Lawinenlagebericht, Gefahrenstufen und für die richtige Vorbereitung auf das Variantenfahren. Auch eine Schulung mit dem Lawinenverschütteten-Suchgerät LVS wird angeboten.Natürlich fehlen die bei Kindern sehr beliebten Lawinen-Suchhunde nicht, und es werden Übungen mit ihnen vorgeführt. Auch wird der Hubschrauber der Finanzpolizei dabei sein. Der Experte von „Sicher rodeln“ klärt über das richtige Verhalten auf Rodelbahnen auf und gibt Tipps zur Rodelausrüstung.Die Skifahrer lernen auch Aufwärmübungen kennen und können an Gewinnspielen teilnehmen. Interviews mit Fachleuten runden das Angebot ab. In diesen Gesprächen gibt es Tipps zum richtigen Verhalten auf und außerhalb der Skipiste, Erste-Hilfe-Maßnahmen und Unfallprävention, sowie Kindersicherheit mit Dr. Alexander Gardetto von der Privatklinik Brixsana.Dieses Jahr neu ist die Anwesenheit der Leitner Group mit Pistenfahrzeuggeräten, Schneekanonen und Experten, die über diesen wichtigen Aspekt der Sicherheit durch gute Pistenpräparierung, aber auch über Gefahr dieser Geräten auf Skipisten außerhalb der Öffnungszeiten aufklären.Angesprochen wird auch das richtige Verhalten auf den Aufstiegsanlagen, vor allem in Bezug auf den Transport von Kindern in den Sesselliften.Die Sensibilisierungskampagne wird vom Land Südtirol, Funktionsbereich Tourismus, und dem Verband der Seilbahnunternehmer Südtirols in Zusammenarbeit mit den Skigebieten durchgeführt. Mit im Team sind die Bergrettungsdienste der Finanzpolizei, des AVS und des CNSAS sowie der Arzt Dr. Alexander Gardetto, die Rodelexperten und die Berufsgemeinschaft der Sportgerätetechniker im LVH sowie ein Experte im Freestyle für Sicherheit in den „Fun Parks“. Supported by Demaclenko, Leitner, Prinoth und MastertentAls Rennfahrerin lebt man immer mit Risiko. Deshalb ist es wichtig, sich körperlich und technisch vorzubereiten. Viele Sachen kann man natürlich nicht beeinflussen. Was man allerdings selbst beeinflussen kann, ist der Schutz – sprich Helm, Rückenprotektor mit Airbag, schnittfeste Unterwäsche, damit man sich bei einem Sturz nicht schneiden kann. Auch die Piste ist wichtig, dass sie richtig gesichert ist. Es hat sich in den vergangenen Jahren viel getan.Man möchte Kinder immer beschützen, wenn sie dann etwas schneller unterwegs sind, ist der Schutz besonders wichtig. Helm, Rückenprotektoren, die Skier, dass die Länge passt, die Bindungen richtig eingestellt sind. Wichtig ist zudem, Kindern schon von Anfang an die Regeln und Rücksichtnahme zu vermitteln.Die Sicherheitskampagne beginnt am 11. Dezember in der Alpin Arena Schnals. Wenige Tage später, am 17. Dezember, folgt in den meisten Südtiroler Skigebieten der „Kids Snow Day“. Die weiteren Termine der Kampagne sind:8. Jänner: Alta Badia15. Jänner: Kronplatz21. Jänner: Pragser Lifte28. Jänner: Seiser Alm29. Jänner: Klausberg5. Februar: Meran 2000