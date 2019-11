Sichern Sie sich jetzt 60 Euro Alperia-Strombonus!

Wer seit Juli 2007 seinen Stromtarif noch nie gewechselt hat, bezieht in der Regel das Stromangebot, dessen Strompreis die italienische Aufsichtsbehörde ARERA festlegt. Von der Stromrechnung ist es für den Verbraucher oft schwierig, auf den ersten Blick zu verstehen, um welchen Tarif es sich handelt. Ein genaues Studieren der Rechnung ist daher zu empfehlen.





Im Gegenzug dazu sind die Kunden frei, einen Stromtarif zu wählen, der den eigenen Gewohnheiten am besten entspricht. Alperia bietet eine Reihe von Angeboten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.Wer beispielsweise gerne langfristig und sicher die Haushaltsausgaben plant, findet sich mit Alperia Smile, dem Stromangebot mit Preisgarantie gut zu Recht. In diesem Fall wird der Strompreis bei Vertragsunterzeichnung eingefroren und für 18 Monate beibehalten, ohne Preisschwankungen ausgesetzt zu sein.Wer also noch nie den Stromtarif gewechselt hat, tut gut, dies jetzt zu tun und sichert sich 60 Euro Strombonus von Alperia. Der Strombonus ist gültig bei Abschluss des Angebotes Alperia Smile und ist ausschließlich Kunden innerhalb der Provinz Bozen vorbehalten, die von anderen Anbietern zu Alperia oder in den freien Markt wechseln.Ganz einfach: Schreiben Sie uns via WhatsApp an die 366 66 00 699 und Sie werden unverbindlich von einem unserer Mitarbeiter kontaktiert. Die Alperia-Kundenberater informieren und geben Auskunft, wer Anrecht auf den Alperia-Strombonus hat.Wer lieber eine persönliche Beratung vor Ort wünscht, kann in einem der neun Energy Points von Alperia, die in ganz Südtirol zur Verfügung stehen, vorbeischauen. Wo sich die Energy Points befinden und weitere Informationen zum Stromangebot finden Sie auf www.alperia.eu

som