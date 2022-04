Sido kommt nach Südtirol

Fast so wie vor der Pandemie. So sollen die Veranstaltungen mit Sido werden. Am Samstag, 23. April, steht das Open-Air-Festival mit Sido am Fuße des Klausberges auf dem Programm. Am Sonntag 24. April (Vorfeiertag) spielt Sido eine Clubshow im Exclusiv Club in Lana.Samstagnachmittag, schönes Wetter, live Künstler, kühle Getränke sowie Essen von Food Trucks, so wird es in der offiziellen Veranstaltung auf Facebook angekündigt. Das Event startet um 15:00 Uhr, Sido wird um 20:00 Uhr auf der Bühne erwartet. Support spielen unter anderem die zwei Südtiroler Why Not & Ivan Fillini, sowie das DJ Duo Rodario & Zufällig. Die anschließende Aftershow Party findet im Hexenkessel sowie im Skihaus statt.Die Clubshow am Sonntag beginnt um 21:00 Uhr und endet um 03:30. Die Show von Sido startet um Mitternacht. Support gibt es von Why Not, DJ Pat, DJ Dkey & Sotschi.Im Interview erzählt uns Veranstalter Alexander Hellweger: „Die Auflagen solche Events zu organisieren sind groß und anfangs waren wir uns nicht sicher, ob Events in einer solchen Größenordnung überhaupt möglich ist. Die Zusammenarbeit mit den Behörden sowie unseren Partnern laufen super. Die Early Bird Tickets sind bereits zu 75% ausverkauft, was uns natürlich sehr freut. Vor allem die Jugend hat in dieser Pandemie oft zurückgesteckt, jetzt gibt es einiges nachzuholen.“ Tickets gibt es ab 25 Euro, erhältlich online und in allen Point Fashions-Stores.Am Anfang seiner Karriere trug der mittlerweile 41-jähriger Berliner Rapper Sido stets eine Totenkopfmaske. Inzwischen zeigt der Künstler mit dem bürgerlichen Namen Paul Hartmut sein wahres Gesicht und vollzieht damit auch einen Imagewandel vom Bad Boy zum „seriösen“ Musiker. Wie seriös Sido sein kann, zeigte er bei der deutschen TV-Show „The Voice of Germany“ 2019, wo er gemeinsam mit Alice Merton, Mark Forster und Rea Garvey auf Talentsuche ging. Im Laufe seiner Karriere hat Sido über 5,8 Millionen Tonträger verkauft und erhielt auch den MTV Europe Music Award.STOL ist am 23. April on Tour und zeigt die besten Bilder.