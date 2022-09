Sieben-Tage-Abo für ein ganzes Jahr gewinnen!

Ganz entspannt morgens im Bett liegen und die neuesten Nachrichten aus der „Zett“ oder „Dolomiten“ schon vor dem Frühstück lesen...Das ist nur einer der vielen Vorteile, die ein Digital-Abo bietet.Genau das, nämlich ein komplettes, sieben Tage umfassendes, digitales Zeitungs-Abonnement von „Dolomiten“ und „Zett“ für ein ganzes Jahr (im Wert von 399,90 Euro), gibt es am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon zu gewinnen! Damit erhalten Sie wochentags die „ Dolomiten “ und am Sonntag die „ Zett “ in digitaler Form direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Außerdem erhalten Sie die kostenlose „Dolomiten“-Vorteilskarte, die Rabatte und Sonderangebote in mehr als 100 ausgewählten Partnerbetrieben und bei verschiedenen Veranstaltungen garantiert. Zudem ermöglicht das Digital-Abo die Teilnahme an der Verlosung von Treueprämien und an wöchentlichen Gewinnspielen.