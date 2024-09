Silent Open-Air-Kino auf Schloss Tirol – Das etwas andere Filmerlebnis unter Sternen

„Silent“ bedeutet in diesem Fall, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Filme anhand regulierbarer Kopfhörer mit individueller Sprachauswahl (deutsch + italienisch), individuell einstellbarer Lautstärke in optimaler Tonqualität vor einer atemberaubenden Kulisse genießen können.Alle Interessierten hatten die Möglichkeit im August ihren Lieblingsfilm unter neun Filmen zu wählen. Nun stehen die Filme fest: Für einen gruseligen Start ins Filmwochenende am Freitag sorgt der Kinostreifen „Dracula“ (2000), der Klassiker des Schauer-Genres schlechthin. Am Samstagabend darf sich das Publikum auf den Film „Corsage − Sissi so nah wie nie“ (2022) freuen, der einen neuen Blick auf das Leben und vor allem Innenleben dieser legendären Frau präsentiert. Der Sonntagabend ist mit „Der Name der Rose“ (1986), einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Umberto Eco, ganz dem Mittelalter gewidmet.Los geht es an allen drei Abenden um 18.00 Uhr mit der Outdoorbar auf der Vorburg bei Drinks und Tapas; Filmbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Vom Dorfzentrum zum Schloss wird ein Shuttle-Dienst angeboten (ab 18.30 Uhr).Die Tickets können am jeweiligen Tag ab 18.00 Uhr (€ 15,00; ermäßigt € 10,00) an der Abendkassa erworben oder unter ticket.dorf-tirol.it/de/ vorreserviert werden. Bei schlechter Witterung wird das Silent Open-Air-Kino auf den 20.−22. September verschoben.Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Dorf Tirol statt.Weitere Informationen unter schlosstirol.it/silent-open-air-kino/