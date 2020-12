Silvester Special -15% für Südtiroler im Falkensteinerhof

[email protected]

Ab 10 Uhr können Sie bereits einchecken und in unserem Acquapura Spa die besonderen Saunaaufgüsse genießen oder Sie entspannen in der frischen Bergluft in unserem Winterwald bei einem wärmenden Glühwein. Am Abend sorgen wir für die richtige Stimmung mit unserem Silvester-Aperitif und anschließendem Galadinner, dessen Köstlichkeiten Sie verzaubern werden. Für zusätzliche Unterhaltung haben wir eine Foto-Box und eine Silvesterlotterie mit vielen tollen Preisen. Mit ein bisschen Glück sichern Sie sich sogar einen Wochenaufenthalt in einem unserer Falkensteiner Hotels.Dieses besondere Jahr können Sie dann gemütlich an der Hotelbar ausklingen lassen und um Mitternacht senden wir gemeinsam unsere Neujahrswünsche in den Himmel.Auf alle Fälle wird dies ein Tag, den sie nicht so schnell vergessen werden.Das 4 Sterne Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof liegt inmitten der Ski- und Almenregion Gitschberg-Jochtal und bietet neben den 55 Skipistenkilometern noch eine Vielzahl an Winteraktivitäten, welche das Herz höherschlagen lassen. Vom entspannenden Gleiten auf Langlaufskiern durch die verschneiten Wälder, über das Erkunden mit oder ohne Schneeschuhen der zahlreichen Winterwanderwege, bis hin zum Rodelspaß für die ganze Familie auf der Fane Alm. Nach einem ereignisreichen Tag, entspannen Sie dann in unseren Pools und Saunas im Acquapura SPA oder genießen eine unserer zahlreichen Massagen oder Beautytreatments und lassen den Abend mit alpin-mediterranen Köstlichkeiten ausklingen.Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Wintertage im Falkensteinerhof. Angebot : Silvester einmal anders inkl. 15% Rabatt-15% Rabatt-Check In zwischen 10 und 12 Uhr-Saunaaufgüsse am Silvestertag von 16-19 Uhr-Am 31.12. Aperitif mit anschließendem Silvestergaladinner-Fotobox für unsere Gäste und Silvesterlotterie mit vielen tollen Preisen-Um Mitternacht gemeinsamer Versand der Neujahrswünsche in den Sternenhimmel-Am 01.01. Katerfrühstück bis 11.00 Uhr mit Sekt, Lachs und Aspirin ☺¾ Pension: inkl. Frühstück, Nachmittagssnack und abendlichem Wahlmenü-Südtiroler Bergwellness in unserem Acquapura SPA mit beheiztem Innen- und Außenpool und zahlreichen Saunas-Winterwald mit täglichen Glühweinabenden-Idealer Ausgangspunkt für Winteraktivitäten ins Ski- und Wandergebiet Gitschberg-Jochtal-Kostenloses W-Lan-Ladestation für ElektroautosNeugierig geworden? Dann hier anfragen oder gleich buchen.Oder inspirieren lassen von unseren anderen Winterangeboten Pichlstraße 2139037 ValsTel: +39 0472 975651

