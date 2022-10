Sinnestäuschung oder einfach nur genial?

Das Alpin Panorama Hotel Hubertus liegt in Olang, am Fuße des Ski- und Wandergebiets Kronplatz im PustertalAuf einer Höhe von etwa 1350 m. Der traditionsreiche Familienbetrieb wurde vor einigen Monaten großzügig um- und ausgebaut und stellt die architektonische Welt Südtirols erst einmal auf den Kopf.Nach sieben Wochen Bauzeit entsteht „Heaven & Hell“ – eine Spa-Plattform mit zwei Ebenen, verkleidet mit, die sich perfekt in die atemberaubende Landschaft integriert. Durch die vereinheitlichte, rhythmisch alternierende Fassadengestaltung mit einheimischen Lärchen-Baumstämmen verbindet das Architekturbüro noa* den Bestands- und Neubau des Hotels, die Montagearbeiten wurden von der Prennwerk GmbH durchgeführt. Begleitet wurde das Vorhaben von Lorenz Pichler, Projektleiter von Alpewa Für die Errichtung des architektonischen Meisterwerk „Heaven & Hell“ wurden zwei verschiedene Aluminium-Verbundplatten verwendet: Anordic Dark und Anodic Shade.Sie verfügen über ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, sind biegefest, extrem leicht, lassen sich schnellmontieren und sind gänzlich recycelbar.Die STACBOND® Aluminium-Verbundplatte besteht aus zwei Aluminiumblechplatten und einem inneren Kern aus thermoplastischem und mineralischem Material. Sie verfügt über ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, ist biegefest und plan, extrem leicht und wartungsfreundlich. Sie wurde speziell für den Neubau von hinterlüfteten Verbundplatten-Fassaden und für deren Renovierung oder Sanierung konzipiert. Sie bietet Lösungen, die an alle Bereiche der Architektur angepasst werden können. Der Produktionsstandard sieht für diese Aluminium-Verbundplatte ein Außenblech aus einer Aluminiumlegierung 5005 und ein Innenblech aus einer Aluminiumlegierung 3105 vor.Es sind drei verschiedene Typen mit jeweils unterschiedlichem Mineralanteil verfügbar (von 0% bis über 90%), die nicht brennbar bzw. sogar brandhemmend sein können und – gemäß UNE 13501-1:2007 – als A2-s1, d0 und B-s1 eingestuft werden. Unter den Aluminium-Fassadenverkleidungen (wie z.B. ALUCOBOND) zeichnet sich STACBOND neben seinen mechanischen Eigenschaften durch eine breite Palette an Farben, Glanzgraden, Texturen und natürlichen Oberflächen aus. Darüber hinaus kann STACBOND in jeder Farbe der RAL / PANTONE / NCS Papiermuster geliefert werden.Die STACBOND® Aluminium-Verbundplatte ist in vielen Standardgrößen bis zu einer Breite von 2000 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage geliefert werden.