<b>Die Lösung? Dynamisches Sitzen!<\/b><BR \/><BR \/>Aber was bedeutet dynamisches Sitzen?<BR \/>Dynamisches Sitzen bedeutet, die Sitzhaltung regelmäßig zu ändern und durch kleine Bewegungen aktiv zu bleiben. So können Verspannungen vorgebeugt und die Haltung verbessert werden. <BR \/><BR \/>Und welcher Bürohocker ist dafür besser geeignet als der <b>Aeris Swopper<\/b>?<BR \/>Durch seine 3D-Technologie sorgt er für dynamisches Sitzen und aktiviert den gesamten Körper.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192821_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Die wichtigsten Vorteile:<\/b><BR \/><BR \/>-<\/TD><TD>Bewegung in allen Richtungen – Vor, zurück, seitlich, auf-und abwärts. Das entlastet die Bandscheiben, stärkt den Rücken und fördert die Durchblutung.<BR \/>-<\/TD><TD>Keine Rückenlehne – so bleibt die Rückenmuskulatur aktiv.<BR \/>-<\/TD><TD>Individuelle Anpassung der Sitzhöhe, Federung und Beweglichkeit.<BR \/><BR \/>Bringen Sie Bewegung in Ihren Alltag – durch dynamisches Sitzen. So bleiben Sie fit, leistungsfähig und gesund – den ganzen Tag.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/schlafgsund.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir beraten Sie gerne.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192824_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192827_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1192830_image" \/><\/div>