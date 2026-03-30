Die Skicarousel Vintage Party ist zum traditionellen Termin des Saisonabschlusses in Alta Badia geworden. Die neunte Ausgabe dieser Veranstaltung, welche die Atmosphäre vergangener Zeiten zurück auf die Skipisten bringt, findet am Sonntag 5. April und Montag 6. April statt. <BR \/><BR \/>Die Veranstaltung mit der nostalgischen Atmosphäre eines Skigebiets vergangener Jahrzehnte beginnt am Sonntag in zwei Hütten von Alta Badia. Ab 12:30 Uhr spielt die Band „Sitting Bull“ in der Hütte Crëp de Munt, während im Club Moritzino DJ Thomas Dorsi mit den bekanntesten Melodien aus den 80er- und 90er-Jahren ab 13:00 Uhr für eine tolle Stimmung sorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293108_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Abend verwandelt sich das Zentrum von La Villa von 18:00 bis 24:00 Uhr in ein stimmungsvolles Vintage Village. Die Hauptstraße wird für den Verkehr gesperrt und lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Besucher können entlang der Hauptstraße sowie in den Lokalen des Dorfes traditionelle Gerichte, historische Getränke und Live-Musik genießen. <BR \/><BR \/>Im Paul’s Pub sorgt die Gruppe „Die Söhne Tirols“ für Live-Musik, beim Stand der Jugendgruppe und auf der Terrasse von „La Tradiziun“ sorgt Dj Elia und die Band „The Wadlee“ für die musikalische Unterhaltung während im Gasthof Camoscio Saxteve mit seinem Saxofon auftreten wird. Im Restaurant Ariston wird der Abend von der musikalischen Darbietung von Arcangel Obwegs begleitet und im Restaurant La Bercia treten die Gruppe „Magazzino Commerciale“ und DJ Luca Perso auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Montag 6. April steht das originelle Vintage-Skirennen „Les gobes dl giat“ ab 10:00 Uhr auf der Piste La Para auf dem Programm. Hier ist noch einer der letzten Schlepplifte mit Bügel in Betrieb. Teilnehmen kann jeder, der alte Skier, also keine Carving-Skier benutzt und den Hindernisparcours meistert. Anmeldungen sind direkt vor Ort ab 9:30 Uhr möglich. Den ganzen Montag über bleibt die Retro-Atmosphäre in den Hütten des Skigebiets lebendig, mit Live-Musik und traditionellen Spezialitäten. <BR \/><BR \/>Jede Hütte interpretiert das Vintage-Thema auf ihre Weise, mit passender Dekoration und Musikauswahl. In der Piz Boé Alpine Lounge wird am Vormittag die traditionelle „Pan dales 9“ Marende mit DJ-Set serviert, in der I Tablá Hütte treten ab 09:30 Uhr die Gruppen „Julian Moling & the D-Street Band“ und „Wisetime“ auf während in der Las Vegas Hütte sich die Gruppe „Joe Dibrutto“ um die musikalische Unterhaltung kümmert. In den Hütten Crëp de Munt, La Tambra, La Para, Club Moritzino und Bioch werden DJs die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte auflegen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293114_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Skipisten sind bis 17:00 Uhr geöffnet und nur entlang der Pisten 7 und 8, von der Bioch Hütte Richtung Corvara, kann man bis maximal 19:00 Uhr ins Tal mit den Skiern fahren. Sessellifte sind nur mit Skiern zugänglich, Fußgängern ist der Zutritt nicht gestattet. Man erinnert, dass auf den Pisten das Tragen eines Helms verpflichtend ist.<BR \/><BR \/>Nach Pistenschluss geht die Feier mit der Vintage After Party in Corvara, an der Talstation der Boé Liftanlage im Pinienwald weiter. Hier werden das Eisstadion und das Tenniszentrum ab 18:00 Uhr für Speis und Trank sorgen, begleitet von den Melodien von DJ Luca. <BR \/>Um die echte Vintage-Atmosphäre zu unterstreichen, sind alle Teilnehmer eingeladen, mit Vintage-Bekleidung und alter Ausrüstung auf die Piste zu gehen. Ziel ist es, das gesamte Skigebiet in eine Zeitreise zu verwandeln und eine möglichst nostalgische Atmosphäre zu gestalten. <BR \/>Es wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, der für die Veranstaltung in den Zeiträumen 8:00 – 12:00 Uhr und 18:00 – 21:00 Uhr verstärkt wird.<BR \/>Die Veranstaltung wird von der Tourismusgenossenschaft Alta Badia, Alta Badia Brand und der Liftgesellschaft Skicarosello-Corvara organisiert.