Skigebiet Ladurns: Aufstiegsanlage „Wastenegg“ feiert Eröffnung

Über 2 große Pluspunkte verfügt das Skigebiet Ladurns: 16 km bestens präparierte Pisten garantieren abwechslungsreichen Skigenuss, zwei leistungsfähige Aufstiegsanlagen sorgen für kurze Aufstiegszeiten.





Gerade aus diesem Grund haben die Bergbahnen Ladurns in den vergangenen Monaten die Aufstiegsanlage „Wastenegg“ erneuert.Das Untermehmen LEITNER ropeways hat eine kuppelbare 6er Hochgeschwindigkeitssesselbahn mit Abdeckhauben konzipiert, die auf einer Länge von mehr als 1.500 m einen Höhenunterschied von 511 m überwindet. Die Fahrtgeschwindigkeit liegt bei 5 m/s, bei einer Fahrzeit von knapp über 5 Minuten können 2.600 Personen pro Stunde transportiert werden. „Damit verfügen wir über eine der modernsten Sesselbahnen weltweit“, freut sich August Seidner, Geschäftsführer der Bergbahnen Ladurns.Am Samstag, den 11. Jänner wird nun die neue Aufstiegsanlage „Wastenegg“ feierlich eröffnet und offiziell seiner Bestimmung übergeben.Doch damit nicht genug: Seit heuer sorgt mit dem Leitwolf X von PRINOTH auch ein neues Pistenpräpariergerät für außergewöhnliches Fahrgefühl, eine neue Beschneiungsanlage aus dem Hause Demaclenko sorgt für den richtigen Untergrund.In seiner 50. Skisaison kann das Skigebiet Ladurns also mit einigen Neuerungen aufwarten, die jedes Skifahrerherz schneller schlagen lassen.Infos unter www.ladurns.it STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

