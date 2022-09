Skiroll-Spektakel im Vinschgau

Am 24. September 2022 findet zum ersten Mal La Venosta Skiroll statt. Es besteht aus 3 verschiedenen Rennen: das Ski Classics Challenger, ein 35 km langes klassisches Rennen mit Massenstart; ein kürzeres 10-Kilometer-Rennen in klassischer Technik; sowie das Kids Race.Das Programm:10.00 - 14.00 Uhr Startnummernausgabe I Vereinssaal Graun14.30 Uhr Start 35 km CLASSIC I Glurns15.00 Uhr Start 10 km CLASSIC I Graun15.00 Uhr Start KIDS RACE18.00 Uhr Siegerehrung I MelagDie Strecke des 35 km langen klassische Rennens startet in Glurns und führt zunächst über Schluderns bis zurück nach Glurns. Von hier geht es dann weiter über Mals und Burgeis, bis hinauf zum Haidersee und St. Valentin. Am See vorbei führt die Strecke bis nach Graun, von wo es dann weiter nach Langtaufers geht, bis zum Ziel in Melag.Das Ziel befindet sich bei allen drei Rennen in Melag, lediglich die Startpunkte sind anders. Beim kürzeren 10-km-Rennen wird direkt in Graun beim versunkenen Kirchturm im See gestartet.Beim Kids Race hingegen gibt es mehrere Startpunkte, welche Strecken von 1 km, 2 km, 3 km und 5 km bilden. Beim etwas längeren 5-Kilometer-Rennen wird in Pedross gestartet, für die 3 km Strecke ist der Start in Pazin, für 2 km in Gschwell und für 1 km in Kappl.Die Siegerehrung für alle Kategorien findet am Samstag um 18.00 Uhr im Zielgelände in Melag statt, genauso wie das gemeinsame Abendessen.Mehr Infos gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.