Zum einmaligen Sonderpreis von nur 7 € können kleine und große Filmfans packende Abenteuer auf der großen Leinwand genießen. Mit dabei sind beliebte Highlights wie „Die Schule der magischen Tiere 4“ und „Momo“ – Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert!<BR \/><BR \/><b>Das erwartet euch:<\/b><BR \/>• Familien- und Kinderfilme zum Sonderpreis von nur 7€ für alle<BR \/>• Gratis Popcorn (Größe XS) für alle Kinder gegen Vorlage eines gültigen Kinotickets<BR \/>• Erhalte eine kleine Überraschung! Powered by Loacker<BR \/>• Ab zur Schminkecke – lass dich verwandeln! <BR \/>• Schnappt euch einen roten Helium-Luftballon<BR \/><BR \/>Eine besondere Gelegenheit erwartet euch im Cineplexx Algo: Hier könnt ihr die „Zett“-Miss Südtirol 2025, Pauline Aster, treffen.<BR \/><BR \/>Wir freuen uns auf euch!<BR \/><BR \/><b>Jetzt Tickets sichern:<\/b><BR \/>-<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/cineplexx_de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Bozen <\/a><BR \/>- <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/algo_de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Algo<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219008_image" \/><\/div>