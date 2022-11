Smart parken mit KADU

HC Gherdëina Präsident Walter Ploner und KADU-Gründer Nicola Giorgi (rechts) von First Avenue. - Foto: © First Avenue

Reduzierung von Betriebskosten, z.B. für Parkscheinautomaten

•

Geringe Investitionskosten, geringer technischer Aufwand

•

Optimierte Verteilung des Verkehrs auf die bestehenden Parkflächen

•

Möglichkeit der individuellen Anpassung der App

•

Effiziente Auswertung und Analyse der Parkdaten

•

Standardisierte Abrechnung von Parkvorgängen



Die Vorteile für die Bürger

•

Ticket- und bargeldlose Bezahlung der Parkgebühren. Das Münzsuchen entfällt.

•

Live-Abrechnung per Kreditkarte

•

Nur die effektive Parkzeit wird verrechnet

•

Digitaler Parkschein ist bequem über Smartphone lösbar und von unterwegs aus auch jederzeit verlängerbar

•

Informationen in Echtzeit zur Parkplatzbelegung

•

Prognose freier Stellplätze

•

Transparente Parkplatzgebühren



Die Vorteile für die Parkplatzbetreiber

•

Digitalisierung der Parkplätze

•

Schnelle und kostengünstige Installation

•

Standardisierte Abrechnung von Parkvorgängen

•

Möglichkeit der Individualisierung der Tarife

•

Online Visibilität und Verkauf