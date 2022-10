So definierst du deine Zielgruppe

Demografische Merkmale:

Psychografische Merkmale:



Kaufverhaltenbezogene Merkmale:

Versuche zunächst deine Zielgruppe anhand allgemeiner Merkmale zu definieren. Dazu berücksichtigst du am besten die folgenden Punkte:Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, Familienstand, Wohnort, …Interessen, Werte, Einstellungen, Risikobereitschaft, …Mediennutzungsverhalten, Online- vs. Lokaleinkäufe, Informationssuche, treue Kunden vs. Wechselbereitschaft, Kaufvolumen, …Oft stellt sich die Frage, welche Eigenschaften bei einer Zielgruppenanalyse besonders berücksichtigt werden sollten. Wichtig hier ist: Denk bei deiner Zielgruppenanalyse nicht nur an die soziodemografischen Eigenschaften. Zwei Personen können beide 40 Jahre alt und weiblich sein, sich aber grundlegend unterscheiden.Produkte wie beispielsweise Schokolade, Shampoo oder Waschmittel benötigt jeder. Aber die Tatsache, dass wohl die meisten von uns diese Produkte kaufen, bedeutet nicht, dass auch alle automatisch zur selben Zielgruppe zählen. Außerdem ist die Person, die sich für ein Produkt interessiert, nicht unbedingt gleichzeitig diejenige, die den Kauf tätigt. Ein Beispiel: Kinder interessieren sich für Spielzeug, gekauft wird es jedoch von den Eltern.Eine Zielgruppe besteht aus zwei Elementen: der Marketing-Zielgruppe und der daraus resultierenden Media-Zielgruppe. Sobald du die Marketing-Zielgruppe kennst, kannst du sie in die Merkmale der Medientypen unterteilen. Überlege dir, über welchen Kanal sich deine Zielkunden effektiv abholen lassen. Dann kannst du die jeweils passenden Medien wie beispielsweise Online, TV oder Radio auswählen und dort Werbung schalten.