So funktioniert digitales Marketing: Warum mehrsprachiges Content-Marketing so wichtig ist

Mehrsprachiges Content-Marketing zu betreiben, bedeutet, dies in mehr als einer Sprache zu tun. Das ist nicht immer so einfach, wie es sich anhört, schließlich kommen sehr häufig unterschiedliche kulturelle Überzeugungen und Erwartungen ins Spiel. Aber der Aufwand lohnt sich, denn User bevorzugen Inhalte, die in ihrer Muttersprache verfasst sind. Vor allem wenn es um Online-Käufe geht, ziehen User ihre Muttersprache vor. Laut Common Sense Advisory bevorzugten 52,4 Prozent der 2400 befragten Online-Kunden den Kauf von Produkten in ihrer Muttersprache. In bestimmten Ländern, wie Japan oder Frankreich, war dieser Prozentsatz sogar noch höher.Das Ziel von Content-Marketing ist es, Vertrauen aufzubauen. Das gelingt jedoch nur dann, wenn man die Sprache des Kunden beherrscht und dieselben Worte verwendet, die er verwenden würde, um über seine Bedürfnisse und Erfahrungen zu sprechen.Wenn Sie Kunden gewinnen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Sie auch finden können. Mehrsprachiges Content-Marketing kann hier einen großen Beitrag leisten: Laut Search Engine Journal können mehrsprachige Inhalte nämliche schnelle SEO-Gewinne bringen.Neben SEO-Gewinnen fördert lokalisierter Inhalt auch Umsatzsteigerungen. Tatsächlich ist eine angemessene Lokalisierung die Basis einer erfolgreichen mehrsprachigen Content-Marketing-Strategie. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte nicht nur von einem breiten Publikum verstanden werden, sondern dass diese auch die passende emotionale Note treffen und die richtige Botschaft vermitteln.Laura Moroder ist Content Manager bei Südtirol Online Marketing.

