So funktioniert digitales Marketing: Warum regionale Online-Werbung gerade jetzt so wichtig ist

Spätestens seit Covid19 hat lokale Online-Werbung noch mehr an Bedeutung gewonnen, schließlich sind zahlreiche Unternehmen, vor allem jene, die im Tourismus-, Handels- und Industriesektor tätig sind, durch die geschlossenen Grenzen immer mehr auf Kunden aus der Region angewiesen.Zu den besten Werbemöglichkeiten auf lokaler Ebene gehört das Schalten von Werbung auf reichweitenstarken Online-Portalen wie „Stol“, „SüdtirolNews“ oder „SportNews“. Durch die hohe Anzahl an Lesern hat man die Chance, rund 80 Prozent der Südtiroler Bevölkerung zu erreichen. Seit der Corona-Krise sind die Aufrufzahlen auf Südtirols Top-Portalen zudem rasant gestiegen und sind im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so hoch. Werbetreibende können im Moment also von der erhöhten Sichtbarkeit profitieren.Unter Portalwerbung versteht man sowohl die klassische Bannerwerbung als auch andere Werbeformen wie die Veröffentlichung von PR-Artikeln oder Job- bzw. Imagevideos als sogenannte PreRoll. Dadurch können Unternehmen die Südtiroler Bevölkerung gezielt ansprechen.Wer eine noch spezifischere Zielgruppe erreichen will, kann sich mit seiner Werbung sogar nach demografischen und technischen Kriterien an ausgewählte Interessensgruppen wenden. Sie wollen zum Beispiel ausschließlich im Raum Vinschgau werben? Auf „Stol“, „SüdtirolNews“ oder „SportNews“ können Sie in Ihrem Wunsch-Bezirk ohne Streuverlust werben. Nach jeder Kampagne erhalten Kunden einen Report, in dem der Verlauf und die Ergebnisse der Werbemaßnahme zusammengefasst dargestellt sind. Dadurch können künftige Kampagnen angepasst und optimiert werden.Gewinnen Sie neue Kunden, indem Sie auf Ihr attraktives Angebot aufmerksam machen. Gerne können wir Sie dabei unterstützen!*Kevin Stark ist Sales Manager der Digitalen Werbeagentur Südtirol Online Marketing, [email protected]

