„So(g) frisch“: Mitraten und gewinnen

Südtirols Landwirtschaft ist bunt und vielfältig. Vielfältig sind auch die heimischen Produkte. Um diese in den Vordergrund zu stellen, organisiert die Südtiroler Bauernjugend ein großes Gewinnspiel. Von Freitag, 6. bis Montag, 16. November gibt es auf www.sogfrisch.it zahlreiche heimische Produkte zu gewinnen.Einige Südtirolerinnen und Südtiroler, darunter auch bekannte Persönlichkeiten beschreiben in einem kurzen Selfievideo ein heimisches landwirtschaftliches Produkt, ohne dabei zu verraten um welches es sich handelt. Wer errät, welche Produkte in den Videos gemeint sind, kann die richtige Antwort ankreuzen und so eine Stofftasche gewinnen.Bei einer landesweiten Verteilaktion am Samstag, 12. Dezember werden alle Stofftaschen zu den Gewinnern nach Hause gebracht. Die 150 Ortsgruppen und sechs Bezirksausschüsse der Südtiroler Bauernjugend sortieren und verteilen die Taschen. Die Bauernjugend möchten mit dieser Aktion die Überzeugung der Konsumentinnen und Konsumenten für heimische Produkte festigen und sie bei ihrem nächsten Einkauf daran erinnern, Produkten aus Südtirol den Vorrang zu geben.

