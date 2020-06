Sommer 2020: Tipps für den Strandurlaub an der Adria

Die italienische Adria zähl auch heuer zu den beliebten Reisezielen für jung und jung Gebliebene. Seit Jahrzehnten gehören Hotels zwischen Jesolo im Norden und Cattolica im Süden mit Abstand zu den beliebtesten Urlaubsdomizilen von Frau und Herr Südtiroler. Dabei punkten vor allem die Gastfreundschaft und die Lebensfreude der Gastgeber, die flachen, breiten Sandstrände, das saubere Wasser, das vielerorts mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet ist, und die malerischen Küstendörfer. Heuer gilt das Augenmerk der Hoteliers natürlich im Besonderen auf die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen, um den Gästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Insgesamt also ein sommerliches Highlight, welches mit fairen Preisen, riesigem Angebot und kurze Anfahrten lockt.Gerade weil die Urlaubsmöglichkeiten an der Adria so vielfältig sind, unterstützt Sie das Dolomiten- Sonderheft „StrandGeflüster“ bei der Auswahl des idealen Hotels für den Sommerurlaub 2020 – wie immer verlockend, kompakt und zuverlässig. Stöbern Sie, schmökern Sie, vergleichen Sie, planen Sie – vor allem aber: Freuen Sie sich auf den Sommer an der Adria.

som