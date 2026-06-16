<b>Klangvolle Momente<\/b><BR \/><BR \/>Mit dem Abschlusskonzert „Wir tanzen und springen“ erwartet <BR \/>Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber ein besonderer kultureller <BR \/>Höhepunkt. Die Veranstaltung bildet den feierlichen Abschluss der Saison 2025\/26 und verspricht einen abwechslungsreichen Abend voller musikalischer Emotionen. <BR \/><BR \/>In der einzigartigen Atmosphäre Bozens entsteht ein inspirierendes <BR \/>Zusammenspiel aus Kultur, Begegnung und sommerlichem Lebensgefühl. Das Konzert lädt dazu ein, die Freude an der Musik gemeinsam zu erleben und die Saison auf besondere Weise ausklingen zu lassen. <BR \/><BR \/>- Bozen<BR \/>- Abschlusskonzert der Saison 2025\/26 „Wir tanzen und springen“<BR \/>- <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/wir-tanzen-und-springen-abschlusskonzert-der-saison-2025-26-e307954" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">alle Informationen zur Veranstaltung gibt es hier<\/a><BR \/><BR \/><b>Stilvoll einkaufen<\/b><BR \/><BR \/>Vor dem Konzert bietet sich ein Bummel durch die Bozner Innenstadt an. Zwischen historischen Fassaden und eleganten Einkaufsstraßen präsentieren ausgewählte Fachgeschäfte hochwertige Produkte und persönliche Beratung.<BR \/><BR \/>Bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/centrum-bozen-p6095" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Centrum Bozen<\/a> erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Einkaufserlebnis mit attraktiver Auswahl. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/aufburg-bozen-p6199" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aufburg Bozen<\/a> steht für stilvolle Qualität und besondere Entdeckungen. Wer exklusive Mode und aktuelle Trends sucht, findet bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/palais-moire-fashion-bozen-p6895" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Palais Moiré Fashion Bozen<\/a> inspirierende Kollektionen und individuelle Beratung.<BR \/><BR \/><b>Genussvolle Auszeiten<\/b><BR \/><BR \/>Auch kulinarisch bietet Bozen zahlreiche Möglichkeiten für entspannte Genussmomente. Ob Mittagessen, Abendessen oder ein stilvoller Ausklang des Tages – die Stadt verbindet Gastfreundschaft mit hochwertiger Gastronomie.<BR \/>Das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-laurin-bozen-p6437" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Laurin<\/a> begeistert mit elegantem Ambiente und feiner Küche. Im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/wirtshaus-lowengrube-bozen-p7956" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wirtshaus Löwengrube<\/a> stehen traditionelle Spezialitäten und herzliche Gastlichkeit im Mittelpunkt. Für einen entspannten Aperitif oder den gelungenen Tagesausklang lädt die <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/grifoncino-cocktail-bar-bozen-p10980" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grifoncino Cocktail Bar<\/a> zu besonderen Genussmomenten ein.<BR \/><BR \/><b>Ein Tag voller Lebensfreude<\/b><BR \/><BR \/>Die Kombination aus Musik, Shopping und Kulinarik macht Bozen zu einem attraktiven Ziel für einen abwechslungsreichen Sommertag. Zwischen kulturellen Höhepunkten, stilvollen Geschäften und genussvollen Adressen entfaltet die Landeshauptstadt ihren besonderen Charme.<BR \/><BR \/>Das Abschlusskonzert „Wir tanzen und springen“ bildet dabei den stimmungsvollen Mittelpunkt eines Tages, der Kultur, Genuss und urbanes Lebensgefühl auf harmonische Weise miteinander verbindet.