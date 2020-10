Sonderaktion auf Spülmaschinen bei Winterhalter

[email protected]

Die Corona Pandemie hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. In diesem besonderen Jahr, in dem vieles von Corona überschattet wird, haben wir nach jahrzehntelanger kontinuierlicher Teilnahme an der Hotel Messe aus diversen Überlegungen heraus beschlossen nicht teilzunehmen.Um den Kunden aber dennoch einen Sondervorteil zu bieten, hat sich Winterhalter eine exklusiveüberlegt. Diese gilt für Bestellungen der oben abgebildeten Modelle bzw. Serien im ZeitraumAls Spezialist für gewerbliche Spülsysteme steht das Unternehmen Winterhalter seit Jahrzehnten für. Gastronomen, Hoteliers, Bäckereien und Metzgereien sowie Gemeinschaftsverpflegungen vertrauen weltweit auf die hohe Qualität der Winterhalter Produkte und Dienstleistungen. Mit einer überragenden Spülmaschinentechnik, effizienten Wasseraufbereitungsgeräten, hochwertigen Spülhygieneprodukten, Körben und Zubehör bietet das Familienunternehmen ein Gesamtsystem, das perfekte Spüllösungen aus einer Hand garantiert.Der Grundstein für das heute so renommierte Unternehmen wurde bereitsin Friedrichshafen am Bodensee gelegt. Heute führen dessen Sohn und Enkel, Jürgen und Ralph Winterhalter das Familienunternehmen. Seitdem wächst die Firma stetig und passt sich kontinuierlich an die neuen Maßstäbe im Bereich gewerblicher Spüllösungen an. Der Hauptsitz des Unternehmens mit Verwaltung und Produktion befindet sich heute in Meckenbeuren am Bodensee. Weitere Produktionsstandorte werden in Endingen und in Rüthi in der Schweiz betrieben.Winterhalter vertreibt mittlerweile seine Spülsysteme erfolgreich in mehr als 70 Länder, in über 40 davon mit eigener Niederlassung.Dennoch sind damals wie heute die Kultur und Werte der Familie prägend für das Unternehmen:

som