<b>Ronja Forcher ist das Gesicht von SonnenMoor<\/b><BR \/><BR \/>Eine besonders gelungene Kooperation ist die <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/16XxU9f7F7_mOP7kbLOanZUj4fuxRSs4S\/view?usp=sharing" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zusammenarbeit mit der prominenten Schauspielerin Ronja Forcher<\/a>. Die aus der TV-Serie „Der Bergdoktor“ bekannte Darstellerin ist nicht nur das Gesicht der Marke, sondern auch eine überzeugte Nutzerin der Produkte. <b><BR \/><BR \/>Die SonnenMoor Philosophie und Werte<\/b><BR \/><BR \/>Die Philosophie von SonnenMoor basiert auf der Hochachtung der Natur und dem Wissen um die heilenden Kräfte der Naturprodukte. Das Motto „Gesundheit aus der Kraft der Natur“ zieht sich durch das gesamte Unternehmenskonzept.<BR \/><BR \/>Das verwendete Moor wird in Handarbeit und mit größter Sorgfalt von einer eigens dafür zugelassenen und bereits seit Jahrhunderten entwässerten Moorwiese abgebaut. SonnenMoor entnimmt kein Moor aus einer intakten Moorlandschaft. Auch bei den Kräutern setzt das Unternehmen auf regionale bis mitteleuropäische Anbaugebiete, um die beste Qualität zu gewährleisten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Für jedes Zipperlein ist ein Kraut gewachsen<\/b><BR \/><BR \/>Die Produktpalette von SonnenMoor ist breit gefächert und umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Moor- und Kräuterprodukten. Zu den bekanntesten Produkten zählen:<BR \/>Moorprodukte: Hierzu gehören sowohl interne Anwendungen wie das „SonnenMoor Trinkmoor“ als auch externe Anwendungen wie die „Moorpackung“ oder „Moor zum Baden“ bzw. das „Moor-Kissen“. <BR \/>Kräuterprodukte: SonnenMoor bietet eine Reihe von Kräuterextrakten, die speziell zur Unterstützung der jeweiligen Organe entwickelt wurden.<BR \/><BR \/> Beliebt sind die Universal Moor- und Kräutercreme für Muskeln und Gelenke sowie Tees für die Leber oder die Blase, weiters der Kräuterauszug „Mawoson“ für Magen und Nerven oder „Lumison“, ein Kräuterauszug für die Lunge oder die neuen Kräuterauszüge „Immunkraft“ und „Gute Nacht“. Ganz neu auf dem Markt ist ein Direkt Spray für einen entspannten Kopf. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367394_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Gesund in die Zukunft<\/b><BR \/><BR \/>SonnenMoor plant seine Produktpalette weiter auszubauen und noch mehr Menschen von den Vorteilen der Moor- und Kräuteranwendungen zu überzeugen. Dabei bleibt das Unternehmen seinen Werten treu: Respekt vor der Natur, höchste Qualitätsstandards und ein tiefes Verständnis für die gesunde Kraft aus der Natur.<BR \/><BR \/>Vertriebspartner Italien: Midefa GmbH – 39011 Lana – <a href="mailto:info@midefa.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@midefa.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367292_image" \/><\/div>