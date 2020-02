Sonntagsbraten genießen im „Südtiroler Gasthaus“

In den „Südtiroler Gasthäusern“ steht an den Sonntagen noch bis 22. März der Sonntagsbraten im Mittelpunkt. Mit dieser kulinarischen Aktion lassen die teilnehmenden Gastbetriebe eine althergebrachte Tradition aufleben. So war es früher ein liebgewordener Brauch, nach dem Kirchgang am Sonntag einen Sonntagsbraten zu servieren.





Auf den Speisekarten steht dabei jeweils eine Spezialität vom einheimischen Fleisch und wie früher finden nur lokale und saisonale Zutaten den Weg in die Kochtöpfe. Ob Rindsbraten, Kalbsbraten, Lammbraten, das vielfältige Angebot erfreut sich einer regen Nachfrage. Alte Familienrezepte werden traditionell zubereitet, manchmal auch verfeinert und manchmal auch neu interpretiert. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das man sonntags in gemütlicher Runde mit der Familie und mit Freunden in den „Südtiroler Gasthäusern“ genießen kann.„Mit dieser kulinarischen Initiative geht es uns einerseits um die Wiederentdeckung einer alten Tradition, andererseits um die Förderung der kleinen Kreisläufe im Land sowie die bewusste Verwendung von einheimischem Fleisch“, unterstreicht Florian Patauner, Vorsitzender der Gruppe Südtiroler Gasthaus.Näheres zur Aktion „Sonntagsbraten“ und zu den geöffneten Betrieben der Gruppe Südtiroler Gasthaus unter www.gasthaus.it

som